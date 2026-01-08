Νετανιάχου: Ανεπαρκείς οι προσπάθειες του Λιβάνου να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ

Οι προσπάθειες του Λιβάνου να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ «αποτελούν μια ενθαρρυντική αρχή, αλλά είναι μακράν του να θεωρηθούν επαρκείς», αναφέρει ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού καταγγέλλει τη στρατηγική του λιβανέζικου ισλαμιστικού κινήματος «να επανεξοπλιστεί και να αποκαταστήσει την τρομοκρατική υποδομή του με την υποστήριξη του Ιράν».

Υπενθυμίζεται, ότι ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκλήρωσε «την πρώτη φάση» του σχεδίου του για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, που καλύπτει την περιοχή μεταξύ των συνόρων με το Ισραήλ και του ποταμού Λιτάνι, περίπου τριάντα χιλιόμετρα βορειότερα.

Και πρόσθεσε ότι απομένει ακόμη δουλειά για την εκκαθάριση μη εκραγέντων πυρομαχικών και σηράγγων στην περιοχή.

Ο στρατός είχε θέσει ως προθεσμία το τέλος του έτους για να καθαρίσει το νότιο Λίβανο από μη κρατικά όπλα, προτού προχωρήσει σε άλλες περιοχές της χώρας.

Ανέφερε ότι είχε επεκτείνει τον επιχειρησιακό έλεγχο στο νότο, με εξαίρεση τις περιοχές που εξακολουθούν να καταλαμβάνονται από ισραηλινά στρατεύματα.

Παρόλα αυτά, η δήλωση δεν ανέφερε τη Χεζμπολάχ.

Πηγή της κυβέρνησης του Λιβάνου δήλωσε στο Reuters ότι η δήλωση σηματοδοτούσε ότι καμία ομάδα δεν θα μπορούσε να εξαπολύσει επιθέσεις από το νότιο Λίβανο.