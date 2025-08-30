Νετανιάχου: Ανακτήθηκε η σορός του ομήρου Ιντάν Στίβι από τη Γάζα

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις και η υπηρεσία Σιν Μπετ ανέκτησαν τη σορό του ομήρου Ιντάν Στίβι κατά τη διάρκεια επιχείρησης στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Την Παρασκευή, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) είχαν ανακοινώσει την ανάκτηση της σορού του δολοφονημένου ομήρου Ιλάν Βάις, καθώς και ενός δεύτερου ομήρου, ο οποίος δεν είχε κατονομαστεί εκείνη την εποχή.

Ο Στίβι σκοτώθηκε στο μουσικό φεστιβάλ Nova κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Ο 28χρονος ήταν λάτρης της φύσης και της φωτογραφίας και σπούδαζε βιωσιμότητα και διακυβέρνηση στο Πανεπιστήμιο Ράιχμαν της Χερζλίγια.

Η σορός του ταυτοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής Αμπού Καμπίρ. Σε ανακοίνωσή του, ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τον Στίβι «άνθρωπο με μεγάλο θάρρος και καρδιά».

«Στις 7 Οκτωβρίου 2023, συμμετείχε στο μουσικό φεστιβάλ Nova και όταν ξέσπασε η τρομοκρατική επίθεση, έδρασε για να σώσει πολλούς από τους συμμετέχοντες», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Ο Στίβι απήχθη από τρομοκράτες της Χαμάς στο ρέιβ πάρτι στην έρημο, όπου είχε προσφερθεί εθελοντικά να φωτογραφίσει την εκδήλωση. Μπήκε στην παρέα στις 6 το πρωί - μόλις μισή ώρα πριν ξεκινήσει η επίθεση - και κάλεσε την κοπέλα του στις 7, ενημερώνοντάς την για τους πυραύλους και ότι αποχωρούσε.

Αναχώρησε με το αυτοκίνητό του μαζί με δύο φίλους, αλλά οι τρομοκράτες τον εμπόδισαν να κινηθεί προς τα βόρεια. Στη συνέχεια στράφηκε νότια, όμως έχασε τον έλεγχο του οχήματος και συγκρούστηκε με ένα δέντρο. Το αυτοκίνητο βρέθηκε αργότερα γεμάτο σφαίρες και αίμα, ενώ τα σώματα των φίλων του εντοπίστηκαν στο σημείο.

Σε ξεχωριστή δήλωση, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Κατς, εξέφρασε τα «βαθιά του συλλυπητήρια» στην οικογένεια του Στίβι και επαίνεσε την ανδρεία του.

Ο Νετανιάχου και ο Κατζ διαβεβαίωσαν ότι θα συνεχίσουν τις προσπάθειες για την απελευθέρωση των υπόλοιπων 48 ομήρων, από τους οποίους οι 20 πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί.