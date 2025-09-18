Νετανιάχου: Αηδιαστικοί όσοι εμπλέκουν το Ισραήλ στη δολοφανία Κερκ - Ίσως το υποκινεί το Κατάρ

Θεωρίες συνωμοσίας που συνδέουν το Ισραήλ με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, πριν μερικές ημέρες σε πανεπιστήμιο της Γιούτα, έχουν αναπτυχθεί και διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή την κριτική που ασκούσε τελευταία στις πολιτικές της κυβέρνησης Νετανιάχου.

Σε μια από αυτές, μάλιστα, παρουσιάζεται μια συλλυπητήρια επιστολή που έστειλε ο αρχιραββίνος των Σεφαραδιτών Εβραίων, Νταβίντ Γιόσεφ, στην οικογένεια του Ρεπουμπλικανού ακτιβιστή, να έχει ημερομηνία 2 Σεπτεμβρίου, οκτώ μέρες, δηλαδή, πριν από την εκτέλεση του Κερκ, την ώρα που μιλούσε σε εκδήλωση στο πανεπιστήμιο Valley.

Η συγκεκριμένη πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί, ενώ σε άλλα μέσα παρουσιάστηκε η ίδια επιστολή με ημερομηνία 12 Σεπτεμβρίου, προκαλώντας, όπως είναι λογικό, σύγχυση.

Οι δύο εκδοχές της επιστολής που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο

Πέρα από το κομμάτι των φημών, η αποστολή της επιστολής αυτής από το συγκεκριμένο πρόσωπο (τον αρχιραββίνο Γιόσεφ) θεωρήθηκε ιδιαίτερα ασυνήθιστη, καθώς, παραδοσιακά, οι αρχιραββίνοι σπάνια σχολιάζουν γεγονότα που δεν σχετίζονται άμεσα με το Ισραήλ ή τον εβραϊκό κόσμο.

Για αηδιαστικά ψέματα που μπορεί να χρηματοδοτούνται από το Κατάρ, μίλησε ο Νετανιάχου

Το πρωί της Πέμπτης, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τοποθετήθηκε για πρώτη φορά απέναντι στη φημολογία για τον Κερκ, αφήνοντας, μάλιστα, υπόνοιες πως οι συνωμοσιολόγοι που τη διακινούν, πληρώνονται από το Κατάρ. Σε βιντεοσκοπημένη δήλωση που έκανε, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έκανε λόγο για «τερατώδες ψέμα» που εμπλέκει τη χώρα του με ένα άτομο, το οποίο ήταν ένθερμος υποστηρικτής της.

Netanyahu speaks for 2 minutes about how Israel did not kill Charlie Kirk.pic.twitter.com/snPmfWmVFL — Clash Report (@clashreport) September 18, 2025

«Ο Γιόζεφ Γκέμπελς, ο υπουργός προπαγάνδας των Ναζί, είπε ότι όσο μεγαλύτερο είναι το ψέμα, τόσο πιο γρήγορα θα εξαπλωθεί», τόνισε ο Νετανιάχου και συνέχισε: «Λοιπόν, κάποιος έχει κατασκευάσει ένα τερατώδες ψέμα, ότι το Ισραήλ είχε κάποια σχέση με τη φρικτή δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Αυτό είναι παράλογο. Είναι ψευδές. Είναι εξωφρενικό», λέει, επαινώντας τον Κερκ για τον ενθουσιώδη φιλοϊσραηλινό ακτιβισμό του και σημειώνοντας ότι είχαν μιλήσει πολλές φορές και ton είχε πρόσφατα προσκαλέσει να επισκεφθεί το Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου πρόσθεσε - με αφορμή την κριτική Κερκ - ότι χαιρέτιζε τις περιστασιακές διαφορετικές απόψεις, επειδή «αυτή είναι η ουσία του Τσάρλι, η ουσία μιας ελεύθερης χώρας», και επειδή ήξερε ότι οι προτάσεις του Κερκ «προέρχονταν πάντα από την καρδιά του, από την αγάπη του για το Ισραήλ και από την αγάπη του για τον εβραϊκό λαό». «Τώρα, ορισμένοι διαδίδουν αυτές τις αηδιαστικές φήμες — ίσως από εμμονή, ίσως με χρηματοδότηση από το Κατάρ», προσθέτει ο πρωθυπουργός, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι ο Κερκ αξίζει «τιμή, όχι ψέματα».