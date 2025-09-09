Νεπάλ: Ανακαλεί την απαγόρευση των social media εν μέσω θανατηφόρων διαδηλώσεων

Διαδηλωτές κατά της διαφθοράς στο Νεπάλ αψήφησαν σήμερα την επ' αόριστον απαγόρευση της κυκλοφορίας πραγματοποιώντας διαδηλώσεις και φωνάζοντας συνθήματα κατά του πρωθυπουργού Κ.Π. Σάρμα Όλι, μία ημέρα αφού 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε βίαιες διαμαρτυρίες που προκλήθηκαν από μια απαγόρευση των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

Η κυβέρνηση του Όλι ήρε την απαγόρευση αυτή αφού οι διαδηλώσεις πήραν βίαιη τροπή, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 19 άνθρωποι και να τραυματισθούν περισσότεροι από 100 όταν η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και σφαιρών με επικάλυψη καουτσούκ εναντίον των διαδηλωτών που προσπάθησαν χθες, Δευτέρα, να καταλάβουν το κοινοβούλιο.

Ωστόσο, ο θυμός κατά της κυβέρνησης δεν δείχνει σήμερα σημάδια ότι μειώνεται, καθώς διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί μπροστά από το κοινοβούλιο και σε άλλα σημεία της πρωτεύουσας Κατμαντού, αψηφώντας την επ' αόριστον απαγόρευση της κυκλοφορίας που επιβλήθηκε από τις αρχές.

Στο πλαίσιο της απαγόρευσης της κυκλοφορίας, τα σχολεία και τα καταστήματα παραμένουν κλειστά και οι συγκεντρώσεις απαγορεύονται επ' αόριστον στο Κατμαντού.

Αυτόπτης μάρτυρας είπε στο Reuters, πως διαδηλωτές έκαψαν ελαστικά σε διάφορα σημεία της Περιφερειακής Οδού που περιβάλλει το Κατμαντού.

Οι οργανωτές των διαδηλώσεων, οι οποίες επεκτάθηκαν και σε άλλες πόλεις αυτής της χώρας των Ιμαλαΐων, τις έχουν αποκαλέσει «διαδηλώσεις της Gen Z», καθώς πραγματοποιούνται κυρίως από τους νέους ανθρώπους που είναι απογοητευμένοι απ' αυτό που θεωρούν έλλειψη δράσης της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και τη δημιουργία οικονομικών ευκαιριών.

Ο 73χρονος Όλι ορκίσθηκε πέρυσι τον Ιούλιο για την τέταρτη θητεία του ως ο 14ος πρωθυπουργός της χώρας μετά την κατάργηση της μοναρχίας το 2008. Δύο υπουργοί του παραιτήθηκαν αργά χθες, Δευτέρα, το βράδυ, λέγοντας ότι δεν θέλουν να συνεχίσουν για λόγους ηθικής.

Η γιγάντια γειτονική Ινδία, στην οποία ζουν εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες εργάτες από το Νεπάλ, δήλωσε ότι «παρακολουθεί από κοντά» τις εξελίξεις στη χώρα.

«Ως στενοί φίλοι και γείτονες, ελπίζουμε ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και θα επιλύσουν οποιαδήποτε ζητήματα με ειρηνικά μέσα και διάλογο», αναφέρεται σε δήλωση που εκδόθηκε από το ινδικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η κυβέρνηση επέβαλε την περασμένη εβδομάδα απαγόρευση των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, μπλοκάροντας την πρόσβαση σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, περιλαμβανομένου του Facebook, αφού ανακοίνωσε πως οι πλατφόρμες αυτές δεν έχουν εγγραφεί στους σχετικούς κυβερνητικούς καταλόγους.

«Ανακαλέσαμε το κλείσιμο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Λειτουργούν τώρα», δήλωσε στο Ρόιτερς ο εκπρόσωπος του υπουργικού συμβουλίου και υπουργός Επικοινωνιών και Τεχνολογίας της Πληροφόρησης Πρίθβι Σούμπα Γκουρούνγκ.

Όλες οι εφαρμογές ήταν διαθέσιμες σήμερα το πρωί στο Νεπάλ, επιβεβαίωσε το Reuters.

Η επ' αόριστον απαγόρευση της κυκλοφορίας στην περιοχή της πόλης του Κατμαντού έχει στόχο να σταματήσει ενδεχόμενες νέες διαδηλώσεις.

Οι διαδηλωτές έχουν καλέσει επίσης τον λαό να συμμετάσχει σε συγκεντρώσεις στη μνήμη αυτών που σκοτώθηκαν στις χθεσινές διαδηλώσεις.