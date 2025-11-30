Νέος νόμος στη Νέα Υόρκη για την γνωστοποίηση της εξατομικευμένης τιμολόγησης με βάση προσωπικά δεδομένα
Shutterstock
Shutterstock
Techcrunch

Νέος νόμος στη Νέα Υόρκη για την γνωστοποίηση της εξατομικευμένης τιμολόγησης με βάση προσωπικά δεδομένα

30/11/2025 • 16:49
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
30/11/2025 • 16:49
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ο τελευταίος προϋπολογισμός της πολιτείας της Νέας Υόρκης περιλαμβάνει νέες απαιτήσεις γνωστοποίησης για επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν προσωπικά δεδομένα για να καθορίσουν διαφορετικές τιμές για διαφορετικούς καταναλωτές - για παράδειγμα, χρεώνοντάς σας περισσότερα αν έχετε ιστορικό σπατάλης.

Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν εξατομικευμένη τιμολόγηση υποχρεούνται πλέον να ενημερώνουν τους πελάτες: «Αυτή η τιμή καθορίστηκε από αλγόριθμο χρησιμοποιώντας τα προσωπικά σας δεδομένα», σύμφωνα με την εφημερίδα The New York Times.

Δεν είναι σαφές πόσο διαδεδομένη είναι πραγματικά αυτή η πρακτική μεταξύ των διαδικτυακών εμπόρων λιανικής. Εκπρόσωπος της Uber είπε στους NYT ότι η εταιρεία πλέον εμφανίζει αυτή τη γνωστοποίηση στους κατοίκους της Νέας Υόρκης, αν και περιέγραψε τον νόμο ως «κακώς διατυπωμένο και ασαφή» και επέμεινε ότι η Uber χρησιμοποιεί μόνο την τοποθεσία και τη ζήτηση των πελατών για να υπολογίζει τη δυναμική τιμολόγησή της.

Η Εθνική Ομοσπονδία Λιανικής Καταναλωτών (National Retail Federation) κατέθεσε αγωγή για να σταματήσει ο νόμος, αλλά ο ομοσπονδιακός δικαστής επέτρεψε την προώθησή του.

Η Λίνα Καν, πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου και πλέον συν-πρόεδρος της ομάδας μετάβασης της δημοτικής διοίκησης για τον Ζόχραν Μάμαντανι, δήλωσε στους NYT ότι ο νόμος θα είναι ένα «απόλυτα ζωτικής σημασίας» εργαλείο για την κυβέρνηση, αλλά πρόσθεσε ότι υπάρχει «πολύ περισσότερη δουλειά να γίνει» για τη ρύθμιση αυτής της πρακτικής.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
ONLINE ΑΓΟΡΕΣ

Διαβάστε Περισσότερα