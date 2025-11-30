Techcrunch

Ο τελευταίος προϋπολογισμός της πολιτείας της Νέας Υόρκης περιλαμβάνει νέες απαιτήσεις γνωστοποίησης για επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν προσωπικά δεδομένα για να καθορίσουν διαφορετικές τιμές για διαφορετικούς καταναλωτές - για παράδειγμα, χρεώνοντάς σας περισσότερα αν έχετε ιστορικό σπατάλης.

Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν εξατομικευμένη τιμολόγηση υποχρεούνται πλέον να ενημερώνουν τους πελάτες: «Αυτή η τιμή καθορίστηκε από αλγόριθμο χρησιμοποιώντας τα προσωπικά σας δεδομένα», σύμφωνα με την εφημερίδα The New York Times.

Δεν είναι σαφές πόσο διαδεδομένη είναι πραγματικά αυτή η πρακτική μεταξύ των διαδικτυακών εμπόρων λιανικής. Εκπρόσωπος της Uber είπε στους NYT ότι η εταιρεία πλέον εμφανίζει αυτή τη γνωστοποίηση στους κατοίκους της Νέας Υόρκης, αν και περιέγραψε τον νόμο ως «κακώς διατυπωμένο και ασαφή» και επέμεινε ότι η Uber χρησιμοποιεί μόνο την τοποθεσία και τη ζήτηση των πελατών για να υπολογίζει τη δυναμική τιμολόγησή της.

Η Εθνική Ομοσπονδία Λιανικής Καταναλωτών (National Retail Federation) κατέθεσε αγωγή για να σταματήσει ο νόμος, αλλά ο ομοσπονδιακός δικαστής επέτρεψε την προώθησή του.

Η Λίνα Καν, πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου και πλέον συν-πρόεδρος της ομάδας μετάβασης της δημοτικής διοίκησης για τον Ζόχραν Μάμαντανι, δήλωσε στους NYT ότι ο νόμος θα είναι ένα «απόλυτα ζωτικής σημασίας» εργαλείο για την κυβέρνηση, αλλά πρόσθεσε ότι υπάρχει «πολύ περισσότερη δουλειά να γίνει» για τη ρύθμιση αυτής της πρακτικής.