Νέο σοκαριστικό βίντεο με εξαθλιωμένο Ισραηλινό όμηρο (vid)

Ένα βίντεο που αποτυπώνει τον εφιάλτη που βιώνει ο 22χρονος Ισραηλινός όμηρος Ρομ Μπρασλάφσκι στη Λωρίδα της Γάζας δόθηκε στη δημοσιότητα με τη συγκατάθεση της οικογένειάς του, όπως μεταδίδουν τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Ο νεαρός, ο οποίος κρατείται από την τρομοκρατική οργάνωση Τζιχάντ, εμφανίζεται αποστεωμένος και με δάκρυα στα μάτια να δηλώνει: «Υποφέρω από έναν πόνο που δεν μοιάζει καλός. Δεν μπορώ να σταθώ όρθιος, ούτε να περπατήσω».

Προσθέτει ότι δεν έχει πλέον τροφή ή νερό, σημειώνοντας πως «το προηγούμενο διάστημα κάτι λίγο μου έδιναν, αλλά σήμερα τίποτα». Όπως λέει, την ημέρα που γυρίστηκε το βίντεο έφαγε «τρία ψίχουλα φαλάφελ» και «ούτε καν ένα πιάτο ρύζι» την προηγουμένη.

«Δεν μπορώ να κοιμηθώ, δεν μπορώ να ζήσω. Πρέπει να σταματήσετε αυτό που κάνετε εδώ», λέει απευθυνόμενος στην ισραηλινή ηγεσία. «Βρίσκομαι στο κατώφλι του θανάτου. Είμαι βέβαιος ότι όλοι οι υπόλοιποι όμηροι βρίσκονται στην ίδια ψυχική κατάσταση».

Στο βίντεο, ο Μπρασλάφσκι φαίνεται να γράφει σε ένα σημειωματάριο στα εβραϊκά: «Βγάλτε με από εδώ τώρα!». Η ημερομηνία στο χαρτί δείχνει πως το βίντεο τραβήχτηκε στις 20 Ιουλίου.

Ο Ισραηλινός όμηρος, εμφανώς καταβεβλημένος, ζητάει επίσης στο βίντεο να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα. «Πρέπει να σταματήσετε αυτό που κάνετε εδώ. Γιατί μας το κάνετε αυτό; Φέρτε φαγητό. Επιβιώνω με λιγότερο από ένα λίτρο νερό. Δώστε μας απλώς φαγητό, αν όχι για τη Λωρίδα της Γάζας, τότε για τους ομήρους».

Σύμφωνα με την Ισλαμική Τζιχάντ, το εξάλεπτο βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη και φέρεται να έχει καταγραφεί λίγο πριν χαθεί η επαφή με την ομάδα που τον κρατεί. Η ίδια οργάνωση υποστηρίζει ότι η τύχη του είναι πλέον άγνωστη.

"My name is Rom Braslavski. I am 22 years old from Jerusalem.

I am a prisoner of the Islamic Jihad. I've been here almost two years.

I am suffering terribly. A suffering that doesn't look good, my foot, I cannot stand or go to the bathroom.

I am out of food and drink...

Three… pic.twitter.com/HYf4XHB7r7