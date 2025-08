Μακρόν για τα βίντεο με τους Ισραηλινούς ομήρους: Η Χαμάς ενσαρκώνει μια άθλια σκληρότητα και μια απεριόριστη απανθρωπιά

Ο Εμανουέλ Μακρόν κατήγγειλε την Κυριακή στο Χ την «επαίσχυντη σκληρότητα» και την «απεριόριστη απανθρωπιά » της Χαμάς, μετά τις τελευταίες δημοσιοποιήσεις βίντεο με Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται στη Γάζα, όπου εμφανίζονται αποσκελετωμένοι και εξαντλημένοι.

«Μια επαίσχυντη σκληρότητα, μια απεριόριστη απανθρωπιά: αυτό ενσαρκώνει η Χαμάς. Οι αβάστακτες εικόνες (…) που δείχνουν Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται στη Γάζα, το υπενθυμίζουν με φρίκη», γράφει ο Γάλλος πρόεδρος, που υπογραμμίζει ότι «η απόλυτη προτεραιότητα και επιτακτική ανάγκη είναι η άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων».

Ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους λέει πως σκέφτεται «με συγκίνηση τον Αβιατάρ Νταβίντ, τον Ρομ Μπρασλάβσκι, όλους τους ομήρους που κρατούνται ακόμη, όπως και τις οικογένειές τους και τους οικείους του που έχουν βυθιστεί στην κόλαση πάνω από 660 ημέρες».

Ο Εμανουέλ Μακρόν υποσχέθηκε να συνεχίζει «να ενεργεί χωρίς ανάπαυλα» για να «επιτύχει αυτήν την άνευ όρων απελευθέρωση, προκειμένου να εφαρμόσει χωρίς καθυστέρηση μια κατάπαυση του πυρός και προκειμένου να επιτρέψει τη μαζική διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, που παραμένει αποκλεισμένη έξω από τη Γάζα».

Εν αναμονή, το Παρίσι συνεχίζει τις επιχειρήσεις του, που ξεκίνησαν την Παρασκευή, με τη ρίψη από αέρος ανθρωπιστικής βοήθειας. Συνολικά σαράντα τόνοι αγαθών αναμένεται να σταλούν από αέρος από τη Γαλλία στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο οποίος ανακοίνωσε στα τέλη Ιουλίου ότι η Γαλλία θα αναγνωρίσει επισήμως το κράτος της Παλαιστίνης στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο, υπενθυμίζει επίσης την αναγκαιότητα μιας «πολιτικής λύσης για την επόμενη ημέρα. Αυτή η λύση, είναι εκείνη των δύο Κρατών, του Ισραήλ και της Παλαιστίνης, που θα ζουν ο ένας δίπλα στον άλλο ειρηνικά».

Όμως, προσπαθεί να εξαλείψει οποιαδήποτε «ασάφεια»: «υπό αυτήν την πολιτική προοπτική…, αξιώνουμε την πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς, τον πλήρη αποκλεισμό της από κάθε μορφή διακυβέρνησης και την αναγνώριση του Ισραήλ από το κράτος της Παλαιστίνης».

Παγκόσμιο αποτροπιασμό προκάλεσε βίντεο-προπαγάνδα της τρομοκρατικής οργάνωσης της Χαμάς, όπου ένας 24χρονος Ισραηλινός όμηρος, ονόματι Εβιάταρ Νταβίντ, εμφανίζεται αποστεωμένος και ταλαιπωρημένος να προσπαθεί να σκάψει «τον δικό του τάφο» σε σήραγγα της Γάζας, όπως αναφέρουν οι Times of Israel.

«Δεν έχω φάει εδώ και μέρες», λέει στην κάμερα ο ίδιος, δείχνοντας μια κονσέρβα, την οποία του επιτρέπεται να καταναλώσει σε δύο ημέρες, αποδεικνύοντας πως υποβάλλεται σε σκόπιμη λιμοκτονία.

How psychopathic is Hamas?



It forced starving hostage Evyatar David to DIG HIS OWN GRAVE for the cameras. pic.twitter.com/iMa404St4s