Παγκόσμιο αποτροπιασμό προκάλεσε βίντεο-προπαγάνδα της τρομοκρατικής οργάνωσης της Χαμάς, όπου ένας 24χρονος Ισραηλινός όμηρος, ονόματι Εβιάταρ Νταβίντ, εμφανίζεται αποστεωμένος και ταλαιπωρημένος να προσπαθεί να σκάψει «τον δικό του τάφο» σε σήραγγα της Γάζας, όπως αναφέρουν οι Times of Israel.

«Δεν έχω φάει εδώ και μέρες», λέει στην κάμερα ο ίδιος, δείχνοντας μια κονσέρβα, την οποία του επιτρέπεται να καταναλώσει σε δύο ημέρες, αποδεικνύοντας πως υποβάλλεται σε σκόπιμη λιμοκτονία.

How psychopathic is Hamas?



It forced starving hostage Evyatar David to DIG HIS OWN GRAVE for the cameras. pic.twitter.com/iMa404St4s