Ισραήλ: Η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με Ισραηλινό όμηρο

Η Χαμάς έδωσε την Παρασκευή στη δημοσιότητα ένα βίντεο ενός Ισραηλινού ομήρου, που είχε απαχθεί κατά τη διάρκεια της αιματηρής επίθεσης την 7η Οκτωβρίου του 2023 στο Ισραήλ.

Στο βίντεο, διάρκειας λίγο παραπάνω από ένα λεπτό, διακρίνεται ο όμηρος, υπερβολικά αδύνατος και εμφανώς εξασθενημένος, να κρατείται μέσα σε ένα τούνελ.

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP)δεν έχει καταφέρει να επαληθεύσει τη γνησιότητα του βίντεο, ούτε την ημερομηνία καταγραφής του. Στο διαδίκτυο αναπαράγεται το υλικό με τους χρήστες να αναδημοσιεύσουν την εικόνα του νεαρού όπως ήταν πριν από την ομηρία του.

New Hamas video shows Israeli hostage Evyatar David



abducted at the Nova festival 665 days ago



Starving, shackled and sketching on a tunnel wall.



Starving prisoners is a war crime. Bring him and every hostage home, open aid corridors and end the suffering now. pic.twitter.com/CwdDG96rl3