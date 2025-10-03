Νέο πλήγμα των αμερικανικών δυνάμεων σε πλοίο που μετέφερε ναρκωτικά στα ανοιχτά της Βενεζουέλας (vid)

Ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε ένα νέο πλήγμα εναντίον ενός πλοίου φερόμενων διακινητών ναρκωτικών, στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις άνθρωποι, ανακοίνωσε ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ.

Σε ανάρτηση στο X, ο Χέγκσεθ ανέφερε ότι η τελευταία επίθεση πραγματοποιήθηκε σε διεθνή ύδατα, κοντά στις ακτές της Βενεζουέλας.

«Οι επιθέσεις αυτές θα συνεχιστούν μέχρι να σταματήσουν οι επιθέσεις κατά του αμερικανικού λαού!!!!», τόνισε.

Σε βίντεο σχεδόν 40 δευτερολέπτων που μοιράστηκε ο Χέγκσεθ, φαίνεται ένα πλοίο να κινείται στα νερά πριν μια σειρά από βολές πλήξουν τη θάλασσα, προκαλώντας έκρηξη.

Earlier this morning, on President Trump's orders, I directed a lethal, kinetic strike on a narco-trafficking vessel affiliated with Designated Terrorist Organizations in the USSOUTHCOM area of responsibility. Four male narco-terrorists aboard the vessel were killed in the… pic.twitter.com/QpNPljFcGn — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 3, 2025

Ο Χέγκσεθ είπε, χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις, ότι οι πληροφορίες «χωρίς αμφιβολία» επιβεβαίωσαν πως το πλοίο μετέφερε ναρκωτικά και ότι οι επιβαίνοντες ήταν «ναρκοτρομοκράτες». Είπε πως το σκάφος μετέφερε «σημαντική» ποσότητα ναρκωτικών, χωρίς να διευκρινίσει το είδος ή την ποσότητα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει χαρακτηρίσει τη σύγκρουση με τα καρτέλ ναρκωτικών ως «μη διεθνή ένοπλη σύγκρουση». Νομικοί ειδικοί αμφισβητούν τη νομιμότητα της δολοφονίας υπόπτων διακινητών στη θάλασσα αντί για τη σύλληψή τους μαζί με το φορτίο τους.