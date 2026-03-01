Νέο κύμα ισραηλινών επιθέσεων στο κέντρο της Τεχεράνης (vids)

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία πραγματοποιεί εκτεταμένο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον «στόχων του τρομοκρατικού καθεστώτος του Ιράν στην καρδιά της Τεχεράνης», σύμφωνα με ανακοίνωση των IDF.

The Tehran wave has begun.



In Iran, reports indicate at least 10 strikes in three different waves pic.twitter.com/2q9aO3pCgz — Open Source Intel (@Osint613) March 1, 2026

Tehran getting hammered pic.twitter.com/ewdQ8bN76E — Open Source Intel (@Osint613) March 1, 2026

Ο στρατός αναφέρει ότι μέσα στο τελευταίο 24ωρο διεξήχθησαν εκτεταμένα πλήγματα με στόχο «την εγκαθίδρυση αεροπορικής υπεροχής και το άνοιγμα του δρόμου προς την Τεχεράνη».

לראשונה במבצע ׳שאגת הארי׳: צה״ל תוקף מטרות של משטר הטרור האיראני בלב טהראן



חיל האוויר בהכוונת אמ״ן פתח כעת בגל תקיפות רחב לעבר מטרות של משטר הטרור האיראני בלב טהראן.



במהלך היממה האחרונה, חיל האוויר תקף נרחבות ליצירת עליונות אווירית ופתיחת הדרך לטהראן — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 1, 2026