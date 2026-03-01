Νέο κύμα ισραηλινών επιθέσεων στο κέντρο της Τεχεράνης (vids)
@Osint613 via X
@Osint613 via X

Νέο κύμα ισραηλινών επιθέσεων στο κέντρο της Τεχεράνης (vids)

01/03/2026 • 10:37
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
01/03/2026 • 10:37
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία πραγματοποιεί εκτεταμένο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον «στόχων του τρομοκρατικού καθεστώτος του Ιράν στην καρδιά της Τεχεράνης», σύμφωνα με ανακοίνωση των IDF.

Ο στρατός αναφέρει ότι μέσα στο τελευταίο 24ωρο διεξήχθησαν εκτεταμένα πλήγματα με στόχο «την εγκαθίδρυση αεροπορικής υπεροχής και το άνοιγμα του δρόμου προς την Τεχεράνη».  

ΕΠΙΘΕΣΗ ΗΠΑ-ΙΣΡΑΗΛ ΣΤΟ ΙΡΑΝ
ΙΡΑΝ
ΤΕΧΕΡΑΝΗ
ΙΣΡΑΗΛ
ΗΠΑ
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
IDF
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ