Νέο κύμα ιρανικών επιθέσεων στις χώρες του Κόλπου: Τρεις τραυματίες στο Μπαχρέιν, πλήγμα σε σημαντικές υποδομές στο Κουβέιτ

Νέα επεισόδια σημειώνονται το πρωί της Κυριακής στον Περσικό Κόλπο, καθώς χώρες της περιοχής αναφέρουν επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, στο πλαίσιο της κλιμακούμενης σύγκρουσης ανάμεσα στο Ιράν, το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία βρίσκεται πλέον στην ένατη ημέρα της.

Το Κουβέιτ βρίσκεται αντιμέτωπο σήμερα το πρωί με νέα επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), όπως ανακοίνωσε σήμερα ο στρατός του εμιράτου, κατά την ένατη ημέρα του πολέμου μεταξύ του Ιράν, του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ ανταποκρίνεται αυτή τη στιγμή σε εχθρικές επιθέσεις με πυραύλους και drones», ανακοίνωσε ο στρατός μέσω Χ, προειδοποιώντας για πιθανές εκρήξεις από τις αναχαιτίσεις βλημάτων.

تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.



تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.



يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.… pic.twitter.com/4K6jf6jdvq — KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) March 8, 2026

Ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (CCG) Γιάσεμ Μοχάμεντ Αλ Mπουντάιουι καταδίκασε σήμερα σε ανακοίνωση «τη στοχοποίηση ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεων και μη στρατιωτικών υποδομών» από το Ιράν, κάνοντας λόγο για «επικίνδυνη κλιμάκωση που θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη σταθερότητα» των χωρών αυτών.

Το κτίριο της Κοινωνικής Ασφάλισης στο Κουβέιτ τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από ύποπτη πτώση ιρανικού drone ή συντριμμιών.

The Social Security building in Kuwait City is ablaze tonight following a suspected Iranian drone or debris impact.@Osinttechnical pic.twitter.com/i6nP9GwbF4 — Open Source Intel (@Osint613) March 8, 2026

Παράλληλα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα ότι δύο από τους αξιωματικούς της έχασαν τη ζωή τους «κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους», σύμφωνα με ανάρτηση στο Χ.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναφέρουν επιθέσεις με ιρανικούς πυραύλους και drones

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αντιμετώπισαν σήμερα το πρωί νέα επίθεση ιρανικών drones και πυραύλων, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας.

تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران

وتؤكد وزارة الدفاع أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.



UAE air defences are… pic.twitter.com/cR5u9BTxzz — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) March 8, 2026

«Η αντιαεροπορική άμυνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανταποκρίνεται αυτή τη στιγμή σε απειλές με πυραύλους και drones από το Ιράν. Το υπουργείο Άμυνας ενημερώνει ότι οι ήχοι που ακούγονται είναι αποτέλεσμα της αναχαίτισης πυραύλων και drones από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας», έγραψε το υπουργείο σε ανάρτηση στο Χ.

Τρεις τραυματίες στο Μπαχρέιν

Σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν επίσης στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Εσωτερικών στο Χ, όπου τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από θραύσματα πυραύλων, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε κτίριο πανεπιστημίου στην περιοχή Μουχάρακ.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοινώνει ότι πλήττει στρατιωτικούς στόχους σε όλο το Ιράν

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σήμερα εξαπέλυσε κύμα πληγμάτων με στόχο στρατιωτικές θέσεις «σε όλο το Ιράν».

Ο στρατός ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι «εξαπέλυσε κύμα πληγμάτων με στόχο στρατιωτικές υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος σε όλο το Ιράν».

צה"ל החל בגל תקיפות נוסף ברחבי איראן



צה"ל החל ברגעים אלו בגל תקיפות נוסף לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני ברחבי איראן — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 8, 2026

Φρουροί της Επανάστασης: Μπορούμε να συνεχίσουμε τον σφοδρό πόλεμο για τουλάχιστον έξι μήνες

Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δεν σταματούν να προκαλούν, εκφράζοντας σήμερα τη βεβαιότητα πως οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι ικανές να συνεχίσουν για «τουλάχιστον έξι μήνες» τον σφοδρό πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ και συμπληρώνοντας πως έχουν ήδη πλήξει περισσότερους από 200 αμερικανικούς και ισραηλινούς στόχους στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν είναι ικανές να συνεχίσουν για τουλάχιστον έξι μήνες τον σφοδρό πόλεμο, με τον σημερινό ρυθμό των επιχειρήσεων», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Αλί Μοχαμάντ Ναϊνί, όπως μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

