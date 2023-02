Πόλεμος στην Ουκρανία

Η Ρωσία εκτόξευσε περισσότερους από 50 πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας την Παρασκευή και οι περισσότεροι από αυτούς καταρρίφθηκαν, δήλωσε ο Ουκρανός πρωθυπουργός Ντένις Σμιχάλ.

«Η Ρωσία δεν μπορεί να δεχθεί αποτυχίες και για αυτό συνεχίζει να τρομοκρατεί τον (ουκρανικό) πληθυσμό. Πρόκειται για ακόμα μια προσπάθεια να καταστρέψει το ουκρανικό ενεργειακό σύστημα και να στερήσει από τους Ουκρανούς το φως, τη θέρμανση και το νερό», έγραψε ο Σμιχάλ στο Telegram.

Νωρίτερα, οι κάτοικοι του Κιέβου περίμεναν την άρση του συναγερμού για να επιστρέψουν στα σπίτια τους μετά τις νέες πυραυλικές επιθέσεις (κεντρική φωτό).

Σειρήνες ήχησαν δύο φορές σε ολόκληρη την Ουκρανία την Παρασκευή, εν μέσω αλλεπάλληλων πυραυλικών επιδρομών που ξεκίνησαν από νωρίς το πρωί.

Air alert again announced in all oblasts of Ukraine pic.twitter.com/l9ntkEQUwD — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) February 10, 2023

Ομιλία του Πούτιν τρεις μέρες πριν την επέτειο της εισβολής

Στο μεταξύ, έγινε γνωστό ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα μιλήσει στην Ομοσπονδιακή Συνέλευση στις 21 Φεβρουαρίου, τρεις μέρες πριν την επέτειο ενός έτους από την εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν αναμένεται να αναφερθεί στην «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία, στην οικονομία και σε κοινωνικά ζητήματα, όπως γνωστοποίησε την Παρασκευή ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

On February 21, Putin will deliver a message to the Federal Assembly, Peskov said. pic.twitter.com/m1sDyA08pt — NEXTA (@nexta_tv) February 10, 2023

Ερωτηθείς αν θα παρευρεθούν στην ομιλία του Πούτιν συμμετέχοντες ή στρατιωτικοί του πολέμου στην Ουκρανία, ο Πεσκόφ είπε: «Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι θα προσκληθούν».

Η ανακοίνωση από το Κρεμλίνο ήρθε αφότου ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας δήλωσε ότι το Κίεβο θεωρεί ότι η Ρωσία θα σηματοδοτήσει την πρώτη επέτειο της εισβολής με νέα επίθεση.

Η ρωσική κλιμάκωση «μόλις ξεκίνησε»

Ουκρανοί αξιωματούχοι, υπό τον ήχο σειρήνων, προειδοποιούσαν για το ότι η ρωσική κλιμάκωση μόλις ξεκίνησε.

As Zelensky visits Europe, Reports of massive missile strikes on Ukraine pic.twitter.com/oEukHJmdQi — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) February 10, 2023

Τέσσερις από τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του ουρκανικού παρόχου DTEK επλήγησαν από τις επιθέσεις, ανέφερε το Reuters, ενώ ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ανακοίνωσε, μέσω Telegram, ότι δέκα πύραυλοι καταρρίφθηκαν πάνω από την ουκρανική πρωτεύσουσα.

Ρωσικός πύραυλος πάνω από τη Μολδαβία

Στη διάρκεια των νέων επιθέσεων, ρωσικός πύραυλος πέρασε από τον εναέριο χώρο της Μολδαβίας και 35 χλμ. βορειοανατολικά των συνόρων της Ρουμανίας, πριν εισέλθει στην Ουκρανία.

Η Μολδαβία κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη για να διαμαρτυρηθεί, ενώ το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας εντόπισαν πύραυλο κρουζ που εκτοξεύτηκε από ρωσικό πλοίο κοντά στην Κριμαία.

Ukrainian media reports that Russia fired a Kalibr cruise missile over the airspace of Romania before it hit a target in Western Ukraine 30 minutes ago. pic.twitter.com/c2YKuPJmSK — Visegrád 24 (@visegrad24) February 10, 2023

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Σχολίασε ότι το περιστατικό με τους ρωσικούς πυραύλους πάνω από τη Μολδαβία και τη Ρουμανία, μια χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, αποτελούν πρόκληση για τη στρατιωτική συμμαχία και τη συλλογική ασφάλεια.

Οι ρωσικές δυνάμεις σφυροκόπησαν Ζαπορίζια και Χάρκοβο

Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν τη νότια πόλη Ζαπορίζια της Ουκρανίας και τη βορειοανατολική περιοχή του Χάρκοβου με δεκάδες πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας προς Παρασκευή.

Οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε όλες τις δυτικές, ανατολικές και νότιες περιοχές της Ουκρανίας, σύμφωνα με την κρατική εταιρεία ενέργειας.

Ο διαχειριστής του δικτύου, Ukrenergo, ανακοίνωσε ότι αρκετές εγκαταστάσεις στην ανατολική, νότια και δυτική Ουκρανία είχαν πληγεί, με αποτέλεσμα να σημειώνονται διακοπές στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.

Mayor Ihor Terekhov reports that a missile hit a critical infrastructure facility in #Kharkiv. pic.twitter.com/52LjgBwTxC — NEXTA (@nexta_tv) February 10, 2023

Δημοσιογράφοι του Reuters άκουσαν τουλάχιστον τρεις εκρήξεις στο Κίεβο, ενώ ο δήμαρχος της μεγαλύτερης πόλης της ανατολικής Ουκρανίας, του Χάρκοβου, επιβεβαίωσε ότι εγκαταστάσεις κρίσιμων υποδομών είχαν πληγεί και προειδοποίησε για πιθανές διακοπές ρεύματος.

Επιθέσεις με drones και πυραύλους

Η Ukrenergo ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση στο δίκτυο της Ουκρανίας τη νύχτα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους, στοχεύοντας σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και κρίσιμες εγκαταστάσεις του τομέα των μεταφορών.

Η Μόσχα, η οποία προχώρησε σε εισβολή στην Ουκρανία πριν από σχεδόν ένα χρόνο, διεξάγει εκστρατεία μαζικών πυραυλικών επιθέσεων με στόχο κρίσιμες υποδομές της Ουκρανίας.

«Ο συναγερμός θα είναι διαρκείας»

«Η εχθρική αεροπορία βρίσκεται στον αέρα και τα πλοία που μπορούν να μεταφέρουν πυραύλους Kaliber βρίσκονται στη θάλασσα. Ο εχθρός εκτόξευσε πυραύλους. Ο αεροπορικός συναγερμός θα είναι διαρκείας», προειδοποίησε ο Μαξίμ Μαρτσένκο, περιφερειακός κυβερνήτης της νότιας περιφέρειας της Οδησσού.

«Σας παρακαλούμε να μην αγνοείτε τις σειρήνες αεροπορικού συναγερμού και να πηγαίνετε στα καταφύγια», πρόσθεσε.

Sirens went off in my town in Kyiv region.

Air raid alert is declared in many regions of #Ukraine. It is reported explosions in Kharkiv, Dnipro and Zaporizhzhia. Preliminary, Ukraine’s air defense is working there.



It’s 04:15 am in #Ukraine.#StandWithUkraine pic.twitter.com/lkixWTrNDm — Vladyslava Soroka (@tenditno) February 10, 2023

Ρωσικό σχέδιο για «μεγάλη επίθεση»

Οι δυτικές κυβερνήσεις, τις προηγούμενες μέρες έκαναν λόγο για ρωσικό σχέδιο μεγάλης επίθεσης στην Ουκρανία, από την επόμενη εβδομάδα, πριν την επέτειο για τη συμπλήρωση ενός έτους από την 24η Φεβρουαρίου όταν έγινε η ρωσική εισβολή.

Ο κύριος στόχος της θεωρείται ότι είναι η κατάληψη της περιοχής του Ντονμπάς, συμπεριλαμβανομένου του Λουγκάνσκ, το οποίο ελέγχει εν μέρει η Ουκρανία.

Τα σενάρια της επίθεσης

Ουκρανικές κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι ένα σενάριο θα περιλάμβανε πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους σε μεγάλες πόλεις, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου, και μια προσπάθεια να αποκοπεί το ανατολικό τμήμα της χώρας με βομβαρδισμό γεφυρών και προέλαση σε σαρωτικό τόξο από τον βορρά και τον νότο.

Στρατιωτικοί αναλυτές είναι επιφυλακτικοί ως προς το ότι η Ρωσία διαθέτει αρκετές μονάδες πεζικού για να προελάσει γρήγορα στο ουκρανικό έδαφος. Αναγνωρίζουν, ωστόσο, ότι ορισμένα τμήματα των ουκρανορωσικών συνόρων δεν διαθέτουν ισχυρή άμυνα.

Πάντως, ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Αλεξάντερ Γκρούσκο, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι οι δίαυλοι τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ της Ρωσίας και του ΝΑΤΟ παραμένουν ανοιχτοί, χωρίς ωστόσο να τίθεται ζήτημα για επιστροφή σε κανονικές διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

