Νέο χτύπημα με drone στο Ντουμπάι - Άνοιξε τρύπα σε ουρανοξύστη (vid)

Ένα πολυώροφο κτίριο στο Ντουμπάι φωτογραφήθηκε με μια μεγάλη τρύπα την Πέμπτη το πρωί, αφού η τοπική κυβέρνηση ανέφερε ότι ένα drone «έπεσε πάνω σε ένα κτίριο».

Δεν είναι σαφές από πού προήλθε το drone που αναφέρθηκε.

Την Τετάρτη το βράδυ, το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης του Ντουμπάι δήλωσε ότι ανταποκρινόταν στο περιστατικό κοντά στο Dubai Creek Harbour. Βίντεο που επαληθεύτηκε από το BBC δείχνει φλόγες μέσα στο κτίριο όπου φαίνεται να έχει χτυπηθεί.

Σε ενημέρωση τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης του Ντουμπάι ανακοίνωσε ότι η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο και δεν αναφέρθηκαν τραυματίες.

