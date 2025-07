New York Times

Η Χαμάς έχει νέο de facto αρχηγό στη Λωρίδα της Γάζας, τον Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ, μετά την εξουδετέρωση του Μουχάμαντ Σινβάρ από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Η άνοδός του συμπίπτει με τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, με τις ΗΠΑ - υπό την κυβέρνηση Τραμπ - να πιέζουν για μια νέα συμφωνία. Η πρόταση προβλέπει 60ήμερη παύση των εχθροπραξιών και παράλληλες συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο αλ-Χαντάντ, περίπου 55 ετών, θεωρείται βασικός συντονιστής της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, και παραμένει ένας από τους λίγους υψηλόβαθμους διοικητές εν ζωή.

The Last One Standing: Izz al-Din al-Haddad, head of Hamas’s military wing and the man holding the hostages, is now demanding from Israel a “respectable deal.” pic.twitter.com/Mxq3VoKEh0