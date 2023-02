ΗΠΑ - Πυροβολισμοί στο Μίσιγκαν

Νεκρός από αυτοπυροβολισμό, καθώς εικάζεται πως αυτοκτόνησε, έπεσε ο φερόμενος ως δράστης της δολοφονικής επίθεσης στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, όπου κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον τρία άτομα, ενώ πέντε είναι σοβαρά τραυματίες.

Σύμφωνα με τις αρχές δεν υπάρχει πλέον «άμεση απειλή» για το Πανεπιστήμιο, τους φοιτητές και το προσωπικό, ενώ για την ώρα παραμένει άγνωστο το κίνητρο του δράστη.

BREAKING: Suspect in Michigan State University shootings has been found dead from a self-inflicted gunshot wound, police say. https://t.co/RdYLvfum24 pic.twitter.com/UZbS7GzGVz