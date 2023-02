ΗΠΑ - Μίσιγκαν

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν όταν ένοπλος άνοιξε πυρ στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν (MSU) το βράδυ της Δευτέρας.

Η αστυνομία κατέκλυσε την κεντρική πανεπιστημιούπολη στο Ανατολικό Λάνσινγκ αναζητώντας έναν ύποπτο, όπως έγινε γνωστό.

Ο προσωρινός αναπληρωτής αρχηγός της πανεπιστημιακής αστυνομίας, δήλωσε ότι πυροβολισμοί έπεσαν σε δύο σημεία - σε ένα ακαδημαϊκό κτίριο που ονομάζεται Berkey Hall και στο κτίριο της Ένωσης του Michigan State University.

Η αστυνομία που ανταποκρίθηκε στους πυροβολισμούς, οι οποίοι ξεκίνησαν λίγο μετά τις 20:00 βρήκε θύματα και στις δύο τοποθεσίες.

Manhunt underway for one suspected gunman

At least 3 people killed and 5 injured in shootings at Michigan State University

