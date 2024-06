Νεκρός Ισραηλινός στρατιώτης έπειτα από συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ

Ένας Ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε «στη μάχη» στο βόρειο Ισραήλ, όπου μαίνονται καθημερινά συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε την Πέμπτη ο στρατός του Ισραήλ.

Ο στρατός δεν διευκρίνισε σε ποια περιοχή ακριβώς σκοτώθηκε ο έφεδρος που ταυτοποιήθηκε ως ο 39χρονος αρχιλοχίας Ρεφαέλ Κάουντερς. Ωστόσο, οι Times of Israel αναφέρουν ότι πρόκειται για έναν από τους 10 τραυματίες της χθεσινής επίθεσης της Χεζμπολάχ κοντά στη Χουρφέις.

A reservist soldier was killed in yesterday's Hezbollah drone attack on northern Israel, the military announces.



He is named as Staff Sgt. (res.) Refael Kauders, 39, of the Alon Brigade's 5030th Battalion, from Tzur Hadassah.



Another soldier was seriously wounded and eight more… pic.twitter.com/iyn2yw1JFP