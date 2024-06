Ισραήλ: Έντεκα τραυματίες από επίθεση της Χεζμπολάχ στο Χουρφέις (vid)

Η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επίθεση με εκρηκτικά drones στην πόλη Χουρφέις του βόρειου Ισραήλ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν επτά άνθρωποι.

Ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Medics are responding to reports of injuries in a possible explosive-laden drone impact in the northern town of Hurfeish.



No sirens had sounded amid the incident.



There is no immediate comment from the IDF.