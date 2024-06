Επίθεση της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ - Τουλάχιστον έντεκα τραυματίες

Τουλάχιστον έντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση της Χεζμπολάχ στη Γαλιλαία. Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για στοχευμένο χτύπημα στην περιοχή Χουρφέις.

Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, ένα αεροσκάφος με εκρηκτικά έπληξε την περιοχή, τραυματίζοντας 11 άτομα, εκ των οποίων ένα σοβαρά. Η Χουρφέις βρίσκεται σε απόσταση αρκετών χιλιομέτρων από τα σύνορα με τον Λίβανο.

«Πριν από λίγο, υπήρξαν εκτοξεύσεις από τον Λίβανο στην περιοχή Χουρφέις στο βόρειο Ισραήλ. Δεν ακούστηκαν σειρήνες, το περιστατικό είναι υπό εξέταση», δήλωσαν οι IDF μετά την επίθεση.

A Soccer Field and Sport Complex within the Town of Hurfeish in Northern Israel was Struck earlier by at least 1 One-Way “Suicide” Drone launched by Hezbollah from Southern Lebanon; the Sirens did not Sound prior to the Attack, resulting in upwards of 11 Injuries with at least 1… pic.twitter.com/euaKaeVQ4p