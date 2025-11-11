Νεκροί και οι 20 επιβαίνοντες του τουρκικού μεταγωγικού C-130 που συνετρίβη στα σύνορα Γεωργίας και Αζερμπαϊτζάν (vids)

Κυβερνητικές πηγές στην Τουρκία ανέφεραν ότι και τα 20 άτομα που επέβαιναν στο τουρκικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου C-130, το οποίο συνετρίβη στη Γεωργία, έχουν σκοτωθεί.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ότι είναι «βαθιά θλιμμένος» και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τους νεκρούς της συντριβής.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο ομόλογό του, ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά του.

«Είμαστε βαθιά θλιμμένοι από την τραγική είδηση της απώλειας στρατιωτών στην πτώση ενός στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφους της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο απογειώθηκε από το Γκάντζα και συνετρίβη σε γεωργιανό έδαφος», ανέφερε στο μήνυμά του.

«Σε αυτή τη στιγμή θλίψης, μοιράζομαι τον πόνο σας και, εκ μέρους μου και του λαού του Αζερμπαϊτζάν, εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια σε εσάς, στις οικογένειες και τους αγαπημένους των θυμάτων, καθώς και στον αδελφό λαό της Τουρκίας», συμπλήρωσε.

Υπενθυμίζεται ότι το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι ένα τουρκικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος συνετρίβη την Τρίτη κοντά στα σύνορα Αζερμπαϊτζάν-Γεωργίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου στην πλατφόρμα Χ, το αεροσκάφος τύπου C-130 είχε απογειωθεί από το Αζερμπαϊτζάν και κατευθυνόταν πίσω προς την Τουρκία.

Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 askerî kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.#MillîSavunmaBakanlığı — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 11, 2025

Όπως αναφέρει το Reuters, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε το αεροσκάφος μετέφερε 20 Τούρκους στρατιωτικούς, συμπεριλαμβανομένου του πληρώματος πτήσης.

Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλικαγιά δήλωσε με ανάρτηση στο ότι συνομίλησε με τον Γεωργιανό ομόλογό του, Γκέλα Γκελάντζε, ο οποίος βρίσκονταν καθ' οδόν προς το σημείο της συντριβής.

Το γεωργιανό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η συντριβή σημειώθηκε στην περιοχή Σιγκνάχι της ανατολικής Γεωργίας, περίπου πέντε χιλιόμετρα από τα σύνορα.

«Έχει ξεκινήσει έρευνα», πρόσθεσε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, υποσχόμενο ότι θα παράσχει αργότερα «λεπτομερείς πληροφορίες για το περιστατικό».

🇹🇷🇬🇪 | First images are circulating in Georgian media reportedly showing the crash site and debris of the Turkish Air Force C-130 Hercules. pic.twitter.com/9MUbfCIOP5 — Visioner (@visionergeo) November 11, 2025

Σημειώνεται ότι, το C-130 Hercules είναι ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος με τέσσερις στροβιλοκινητήρες, σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από την Lockheed Martin.

Περισσότερες από 60 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και της Αυστραλίας, χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο αεροσκάφος, με την Lockheed Martin να έχει κατασκευάσει περισσότερα από 2.500 από το 1954. Η Τουρκική Πολεμική Αεροπορία χρησιμοποιεί το αεροσκάφος, το οποίο μπορεί να μεταφέρει 74 πλήρως εξοπλισμένους στρατιώτες, από το 1963.