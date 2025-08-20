Νέες κυρώσεις της κυβέρνησης Τραμπ σε δικαστές και εισαγγελείς του ΔΠΔ

Κυρώσεις σε δύο δικαστές και δύο εισαγγελείς του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου επέβαλε την Τετάρτη η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ καθώς η Ουάσιγκτον συνέχισε να ασκεί πίεση στο ποινικό δικαστήριο για τη δίωξη ισραηλινών ηγετών. Ειδικότερα, η Ουάσιγκτον επέβαλε κυρώσεις στους Nicolas Yann Guillou από τη Γαλλία, Nazhat Shameem Khan από τις Φίτζι, Mame Mandiaye Niang από τη Σενεγάλη και Kimberly Prost από τον Καναδά, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών και το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Reuters, η κίνηση της κυβέρνησης Τραμπ έρχεται λιγότερο από τρεις μήνες μετά την άνευ προηγουμένου απόφαση της κυβέρνησης να επιβάλει κυρώσεις σε τέσσερις δικαστές του ΔΠΔ, με την αιτιολογία ότι συμμετείχαν σε «παράνομες και αβάσιμες ενέργειες» του ΔΠΔ εναντίον των ΗΠΑ και του στενού συμμάχου τους, Ισραήλ.

Το ΔΠΔ, το οποίο είχε καταδικάσει την κίνηση αυτή τον Ιούνιο, χαρακτηρίζοντάς την ως απόπειρα υπονόμευσης της ανεξαρτησίας του δικαστικού θεσμού, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Το ΔΠΔ, το οποίο ιδρύθηκε το 2002, έχει διεθνή δικαιοδοσία για τη δίωξη εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων πολέμου στα κράτη μέλη ή σε περιπτώσεις που παραπέμπονται από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα, η Ρωσία και το Ισραήλ δεν είναι μέλη.

Ακόμη, το ΔΠΔ διεξάγει υψηλού προφίλ έρευνες για εγκλήματα πολέμου σχετικά με τη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς και στο Σουδάν, τη Μιανμάρ, τις Φιλιππίνες, τη Βενεζουέλα και το Αφγανιστάν.

Οι κυρώσεις παγώνουν τυχόν περιουσιακά στοιχεία που τα άτομα αυτά ενδέχεται να έχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και ουσιαστικά τα αποκόπτουν από το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.