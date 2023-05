Nέα Ζηλανδία: Η φονική πυρκαγιά ίσως οφείλεται σε εμπρησμό (vid)

Η νεοζηλανδική αστυνομία χαρακτήρισε σήμερα «ύποπτη» την πυρκαγιά σε ξενοδοχείο της Ουέλιγκτον, της πρωτεύουσας της χώρας της Ωκεανίας, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έξι ανθρώπους χθες Τρίτη, εξηγώντας πως υπήρξε άλλη εστία φωτιάς στο κτίριο δυο ώρες νωρίτερα.

«Θα προσπαθήσουμε να επαληθεύσουμε αν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση ανάμεσα (στην αρχική εστία φωτιάς) και στη φονική πυρκαγιά που ακολούθησε», τόνισε ο επιθεωρητής της αστυνομίας Ντίον Μπένετ σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Police said a fire at a hostel in New Zealand that killed at least six people was not deliberately lit, although further investigations are required https://t.co/tIPZKOPoSC pic.twitter.com/eLNzETNsOt

Σύμφωνα με την αστυνομία, καναπές έπιασε φωτιά δυο ώρες προτού το Loafers Lodge γίνει κατά μεγάλο μέρος του παρανάλωμα του πυρός. Η αρχική φωτιά δεν αναφέρθηκε στην πυροσβεστική, ανέφερε η αστυνομία.

Στο ξενοδοχείο τεσσάρων ορόφων και 92 δωματίων φιλοξενούνταν κυρίως εργαζόμενοι και αναξιοπαθούντες κάτοικοι της Ουέλιγκτον. Ένοικοι αναγκάστηκαν να συρθούν στο πάτωμα λόγω του αποπνικτικού καπνού για να σωθούν από τις φλόγες τις πρώτες πρωινές ώρες χθες. Ορισμένοι πήδηξαν από παράθυρα.

Η πυροσβεστική ανέφερε πως βρήκε έξι πτώματα στο εσωτερικό του κτιρίου, όμως οι αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη οριστικό απολογισμό, λόγω της κατάρρευσης μέρους της οροφής, που περιέπλεξε τις έρευνες.

Σύμφωνα με την «Guardian», στο τελευταίο όροφο, το γερασμένο καφέ εξωτερικό ήταν μαυρισμένο από τον καπνό, το χρώμα φουσκάλες και ξεφλούδισμα από τη ζέστη, με τα παράθυρα σπασμένα και άδεια.

At least six people have died in a hostel in Wellington, New Zealand and 11 others are still missing. Police say they are still investigating but don’t believe the fire was started deliberately. pic.twitter.com/SWwCJQnorS