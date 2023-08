Ν. Υόρκη: Έφηβος συλλαμβάνεται για τον φόνο Αφροαμερικανού ομοφυλόφιλου χορευτή (vid)

Δεκαεπτάχρονος Νεοϋορκέζος συνελήφθη και τού ασκήθηκε δίωξη για τη ρατσιστική και ομοφοβική δολοφονία Αφροαμερικανού ομοφυλόφιλου χορευτή, ανακοίνωσαν χθες Σάββατο ο δήμαρχος και η αστυνομία.

Ο Ο’Σέι Σίμπλι, 28 ετών, υπέκυψε στο τραύμα που υπέστη από μαχαίρι στο στήθος την 29η Ιουλίου σε πρατήριο καυσίμων στο Μπρούκλιν.

Η δολοφονία προκάλεσε έντονη συναισθηματική φόρτιση στις κοινότητες των Αφροαμερικανών και των ΛΟΑΤ+ στη μεγαλούπολη.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον τόπο της τραγωδίας ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Έρικ Άνταμς, και ο επικεφαλής της αστυνομικής διεύθυνσης Νέας Υόρκης (NYPD) Τζο Κένι ανακοίνωσαν πως ασκήθηκε δίωξη για «έγκλημα με κίνητρο το ρατσιστικό μίσος» σε βάρος του εφήβου, που παραδόθηκε στις αρχές το βράδυ προχθές Παρασκευή.

Το μεγαλύτερο μέρος του φονικού καταγράφτηκε από κάμερα του συστήματος παρακολούθησης του πρατηρίου καυσίμων όπου διαπράχθηκε.

Το περασμένο Σάββατο, ο Ο’Σέι Σίμπλι και άλλοι άνδρες, που φόραγαν σορτς και είχαν γυμνά στήθη, σταμάτησαν στο πρατήριο καυσίμων του Μπρούκλιν.

«Ενώ περίμεναν να γεμίσει το ντεπόζιτο του αυτοκινήτου τους, ο Σίμπλι και η παρέα του άρχισαν να χορεύουν στη μουσική του ραδιοφώνου του αυτοκινήτου τους», ανέφερε ο επικεφαλής της αστυνομίας Κένι.

