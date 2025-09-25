Νέα Υόρκη: Αναβλήθηκε το ραντεβού του Ταγίπ Ερντογάν με τη Τζόρτζια Μελόνι

Σε κανόνα φαίνεται πως εξελίσσεται η αναβολή συναντήσεων με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με την κρατική ιταλική τηλεόραση RAI, το πρακτορείο Agenzia Nova και την οικονομική εφημερίδα «Il Sole 24 Ore», ο πρόεδρος της Τουρκίας ήταν προγραμματισμένο να συναντήσει την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι την Τρίτη (ώρα Νέας Υόρκης), δηλαδή την ίδια ημέρα που είχε συμφωνηθεί να γίνει το αναβληθέν ραντεβού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ωστόσο, η συνάντηση Μελόνι - Ερντογάν αναβλήθηκε, με τα μέσα ενημέρωσης στη Ρώμη να κάνουν λόγο για περιορισμούς στα προγράμματα των δύο ηγετών. Δεν είναι σαφές εάν η μετάθεση ζητήθηκε από την ιταλική ή την τουρκική πλευρά. Έως τώρα δεν υπάρχει ενημέρωση αν οι προσπάθειες επαναπρογραμματισμού της συνάντησης απέδωσαν.

Υπενθυμίζεται πως συνεργάτες του Ταγίπ Ερντογάν ζήτησαν από την ελληνική αποστολή στη Νέα Υόρκη την αναβολή της συνάντησης με τον Έλληνα πρωθυπουργό διότι ο Τούρκος πρόεδρος κλήθηκε να λάβει μέρος σε σύσκεψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών χωρών, με αντικείμενο την Γάζα.

Παρά τις προσπάθειες δεν βρέθηκε νέα ώρα που να εξυπηρετούσε και τους δύο ηγέτες, με δεδομένο, όπως τόνισε ανώτατη κυβερνητική πηγή, ότι και το πρόγραμμα του πρωθυπουργού ήταν ιδιαίτερα βεβαρυμένο.