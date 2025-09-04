Κίνα - Πακιστάν: Ενισχύουν την συνεργασία τους στην άμυνα και την ασφάλεια

Η Κίνα και το Πακιστάν συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας και να εργαστούν από κοινού για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Η συμφωνία επιτεύχθηκε κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ στην Κίνα, όπου είχε συναντήσεις στο Πεκίνο με την κινεζική ηγεσία, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

Στο πλαίσιο του κοινού σχεδίου δράσης, οι δύο χώρες θα αυξήσουν τις επενδύσεις στην ασφάλεια και θα ενισχύσουν τον συντονισμό τους, όπως μετέδωσε το Xinhua.

Παράλληλα, Κίνα και Πακιστάν δεσμεύτηκαν να στηρίξουν τις αεροπορικές τους εταιρείες στην ανάπτυξη νέων δρομολογίων και στην αύξηση των πτήσεων μεταξύ των δύο χωρών, με στόχο την ενδυνάμωση των μεταφορικών συνδέσεων.

Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης συνεργασία στον γεωργικό τομέα μεταξύ του Πακιστάν και της κινεζικής επαρχίας Σιντζιάνγκ, σύμφωνα πάντα με το πρακτορείο.

Η Κίνα δεσμεύτηκε να συνεχίσει να παρέχει οικονομική στήριξη στο Πακιστάν, «στο μέτρο των δυνατοτήτων της», όπως σημειώνεται στην έκθεση του Xinhua.