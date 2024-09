Νέα πλήγματα του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ - Φόβοι για γενικευμένη σύρραξη

Συνεχίζονται για τρίτη συνεχόμενη ημέρα οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο νότιο Λίβανο, όπου η προσκείμενη στο Ιράν Χεζμπολάχ ανακοίνωσε τον θάνατο ανώτερου στελέχους της την προηγουμένη, σε πλήγμα σε νότιο προάστιο της Βηρυτού, την ώρα που η διεθνής κοινότητα προσπαθεί να αποτρέψει την επαπειλούμενη ανάφλεξη όλης της περιοχής.

«Από τις 05:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), εχθρικά πολεμικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν πλήγματα» εναντίον διαφόρων τομέων του νοτίου Λιβάνου, ανέφερε το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ΝΝΑ, προσθέτοντας πως υπάρχουν θύματα, αλλά χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό τους.

Παράλληλα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν νωρίς την Τετάρτη ότι συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας σε υπηρεσία αναχαίτισαν πύραυλο που εντοπίστηκε να περνά τα σύνορα μετά την εκτόξευσή του από τον Λίβανο, λίγη ώρα αφού ήχησαν σειρήνες συναγερμού στο Τελ Αβίβ και τομείς της κεντρικής ισραηλινής επικράτειας, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες ΜΜΕ για το συμβάν.

Δεν αναφέρθηκαν θύματα, ούτε ζημιές, και σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις δεν υπάρχει καμιά μεταβολή στις οδηγίες της πολιτικής προστασίας.

⭕️Following the launch of a Hezbollah surface-to-surface missile toward central Israel, the IAF struck the launcher from which the missile was fired in the area of Nafakhiyeh, Lebanon. pic.twitter.com/nYONUJN5bz