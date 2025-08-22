Νέα επίθεση της Ουκρανίας στον αγωγό Ντρούζμπα - Ουγγαρία και Σλοβακία ζητούν παρέμβαση της ΕΕ

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία δήλωσαν την Παρασκευή ότι οι προμήθειες πετρελαίου μέσω του αγωγού Ντρούζμπα ενδέχεται να διακοπούν για τουλάχιστον πέντε ημέρες μετά την τελευταία επίθεση της Ουκρανίας σε εγκαταστάσεις στη Ρωσία, καλώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγγυηθεί την ασφάλεια των προμηθειών.

«Η φυσική και γεωγραφική πραγματικότητα είναι ότι χωρίς αυτόν τον αγωγό, η ασφαλής προμήθεια των χωρών μας είναι απλά αδύνατη», ανέφεραν σε επιστολή τους οι υπουργοί Εξωτερικών, Πέτερ Σζιτζιάρτο και Γιούραϊ Μπλάναρ.

Το Reuters ανέφερε πως η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους κατά των ενεργειακών υποδομών της άλλης χώρας τις τελευταίες εβδομάδες, με το Κίεβο να καταστρέφει αρκετές ρωσικές διυλιστικές εγκαταστάσεις σε μια προσπάθεια να μειώσει τα έσοδα που χρηματοδοτούν τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, να διαταράξει τις εξαγωγές ενέργειας της και να προκαλέσει έλλειψη καυσίμων στο εσωτερικό της Ρωσίας.

Από την πλευρά της, η Ρωσία έχει εκτοξεύσει πυραύλους και drones κατά των υποδομών φυσικού αερίου της Ουκρανίας, μειώνοντας την ικανότητα του Κιέβου να εισάγει φυσικό αέριο και να παρέχει θέρμανση στον πληθυσμό του και καύσιμα για τον στρατό.

Ο αγωγός Ντρούζμπα μεταφέρει πετρέλαιο από τη Ρωσία στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία, καθώς και από το Καζακστάν στη Γερμανία. Η Ουκρανία έχει επιτεθεί επανειλημμένα στις εγκαταστάσεις του αγωγού αυτό το μήνα, προκαλώντας διακοπή του εφοδιασμού για μερικές ημέρες.

Ο Ρόμπερτ Μπρόβντι, διοικητής των δυνάμεων μη επανδρωμένων συστημάτων της Ουκρανίας, δημοσίευσε ένα βίντεο στο Telegram messenger που δείχνει μια μεγάλη πυρκαγιά σε μια εγκατάσταση με πολυάριθμες δεξαμενές καυσίμων. Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει την τοποθεσία της υποδομής που εμφανίζεται στο βίντεο.

Ο Ρώσος περιφερειάρχης Αλεξάντερ Μπογκόμαζ, η περιφέρεια του οποίου συνορεύει με την Ουκρανία και τη Λευκορωσία στα δυτικά της Ρωσίας, δήλωσε την Παρασκευή ότι μια ενεργειακή εγκατάσταση στην Ουνέτσα είχε πάρει φωτιά ως αποτέλεσμα ουκρανικών επιθέσεων με πυραύλους και drones, προσθέτοντας ότι η πυρκαγιά έχει σβήσει.

«Ως αποτέλεσμα της απόκρουσης μιας συνδυασμένης επίθεσης που πραγματοποιήθηκε από πυραύλους HIMARS MLRS και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ξέσπασε πυρκαγιά σε μια εγκατάσταση υποδομής καυσίμων στην περιοχή Ουνέτσα» ανέφερε στο Telegram.

Σε αντίθεση με τις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Σλοβακία και η γειτονική Ουγγαρία παραμένουν εξαρτημένες από την ενέργεια της Ρωσίας και λαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος του αργού πετρελαίου τους μέσω του αγωγού Ντρούζμπα, ο οποίος διέρχεται από τη Λευκορωσία και την Ουκρανία.

Οι σχεδόν καθημερινές επιθέσεις ουκρανικών drones σε διυλιστήρια πετρελαίου και αγωγούς έχουν προκαλέσει έλλειψη καυσίμων σε αρκετές περιοχές της Ρωσίας.

Εν τω μεταξύ, η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, παρά τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να διαπραγματευτεί τον τερματισμό της σύγκρουσης.