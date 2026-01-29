Νέα βίντεο δείχνουν τον Άλεξ Πρέτι σε συμπλοκή με πράκτορες της ICE στη Μινεάπολη, 11 ημέρες πριν τον θάνατό του

Ο Άλεξ Πρέτι χτυπήθηκε από ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης αφού κλώτσησε και έσπασε το πίσω φανάρι του οχήματός τους κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας στη Μινεάπολη, 11 ημέρες πριν πυροβοληθεί και δολοφονηθεί από πράκτορες της Συνοριοφυλακής, όπως δείχνουν νέα βίντεο που ήρθαν στο φως την Τετάρτη.

Η συμπλοκή της 13ης Ιανουαρίου καταγράφηκε σε δύο βίντεο, στα οποία φαίνεται ο Πρέτι να φωνάζει προς τους ομοσπονδιακούς αξιωματικούς και να παλεύει μαζί τους. Πεσμένος στο έδαφος, είτε καταφέρνει να ξεφύγει, είτε οι αξιωματικοί τον αφήνουν, και εκείνος απομακρύνεται τρέχοντας.

We need to get to a place where citizens understand that no matter how upset you are you can’t do this with law enforcement, Alex Preti did not deserve to die 12 days later, we can’t have people acting like this, it will lead to more violent confrontations pic.twitter.com/gD7W5xK3IP — Proudly Gen X (@whiter069) January 29, 2026

Σε κανένα σημείο των βίντεο δεν φαίνεται ο Πρέτι να προσπαθεί να πιάσει το όπλο που είχε στη ζώνη του και παραμένει ασαφές αν οι ομοσπονδιακοί πράκτορες το αντιλήφθηκαν, σύμφωνα με το Associated Press.

Άτομο με γνώση του περιστατικού επιβεβαίωσε ότι ο άνδρας στα βίντεο είναι ο Πρέτι και ότι είχε μιλήσει στην οικογένειά του για αυτή τη σύγκρουση.

Τα νέα βίντεο αναζωπύρωσαν αμέσως την συζήτηση στις ΗΠΑ γύρω από τον θάνατο του Πρέτι.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο μεγαλύτερος γιος του Αμερικανού προέδρου, ανάρτησε ένα από τα βίντεο στο X σχολιάζοντας ειρωνικά: «Απλώς ένας ειρηνικός νόμιμος παρατηρητής».

Τα νέα βίντεο δεν δικαιολογούν τον πυροβολισμό, λέει ο δικηγόρος της οικογένειας του Πρέτι

Ο Στιβ Σλάιχερ, δικηγόρος με έδρα τη Μινεάπολη που εκπροσωπεί τους γονείς του Πρέτι, δήλωσε ότι η προγενέστερη αντιπαράθεση σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί τον θανάσιμο πυροβολισμό του Πρέτι από τους αξιωματικούς το Σάββατο.

«Μια εβδομάδα πριν ο Άλεξ πέσει νεκρός από σφαίρες στον δρόμο -χωρίς να αποτελεί απειλή για κανέναν- δέχτηκε βίαιη επίθεση από ομάδα πρακτόρων της ICE», ανέφερε ο Σλάιχερ σε γραπτή δήλωση. «Τίποτα από όσα συνέβησαν μια ολόκληρη εβδομάδα νωρίτερα δεν θα μπορούσε να δικαιολογήσει τη δολοφονία του Άλεξ από την ICE στις 24 Ιανουαρίου».

Η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας εξετάζει τα νέα βίντεο και το περιστατικό, σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου. Δεν είναι γνωστό αν κάποιοι από τους αξιωματικούς που εμπλέκονται ήταν παρόντες και κατά τον θάνατο του Πρέτι.

Υπενθυμίζεται, ότι ο θανατηφόρος πυροβολισμός σημειώθηκε όταν ο Πρέτι βιντεοσκοπούσε πράκτορες μετανάστευσης. Σε βίντεο περαστικών, ένας αξιωματικός τον σπρώχνει, στη συνέχεια ο Πρέτι ρίχνεται στο έδαφος και περίπου έξι αξιωματικοί προσπαθούν να τον ακινητοποιήσουν. Ένας εντοπίζει το όπλο του Πρέτι - το οποίο κατείχε νόμιμα - και φωνάζει: «Έχει όπλο». Δύο αξιωματικοί τότε ανοίγουν πυρ και ο Πρέτι δολοφονείται.

Σημειώνεται ότι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ αντέδρασαν άμεσα, λέγοντας ότι ο Πρέτι πλησίασε τους αξιωματικούς με όπλο και τους επιτέθηκε.

Ωστόσο, τα πολλαπλά βίντεο του περιστατικού δείχνουν ότι ο Πρέτι δεν προέταξε ποτέ το όπλο του και δεν επιτέθηκε σε κανέναν αξιωματικό. Κρατούσε το κινητό του τηλέφωνο όταν πυροβολήθηκε στην πλάτη, ενώ βρισκόταν στο έδαφος.