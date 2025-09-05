NBC: Πιο απαισιόδοξος από ποτέ ο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος Τραμπ εμφανίζεται τώρα πιο απαισιόδοξος από ποτέ για μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία, καθώς οι συνομιλίες έχουν βαλτώσει, οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίζονται και η πολιτική του σχέση με τον Πούτιν περιπλέκει τις αμερικανικές κινήσεις πίεσης.

Ωστόσο, δεν εγκαταλείπει τις ελπίδες για διευθέτηση της διαμάχης: Συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες, κατά την οποία τόνισε ότι «η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο που χρηματοδοτεί τον πόλεμο», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Σύμφωνα με το NBC, η πιο ζοφερή του στάση υπογραμμίζει την απόσταση που έχει διανύσει από την προεκλογική εκστρατεία του 2024, όταν είχε δηλώσει με αυτοπεποίθηση ότι θα τερμάτιζε τον πόλεμο «μέσα σε 24 ώρες» από την ανάληψη των καθηκόντων του.

Οι καταιγιστικές προσπάθειες διαμεσολάβησης τον περασμένο μήνα φαίνεται πως έχουν βρεθεί σε αδιέξοδο. Στις 15 Αυγούστου, ο Τραμπ πέταξε στο Άνκορατζ της Αλάσκας για μια σύνοδο με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Έφτασε ελπίζοντας σε μια εκεχειρία και έφυγε λίγες ώρες αργότερα χωρίς να έχει επιτευχθεί.

Ευρωπαϊκή πηγή, μιλώντας ανώνυμα την Πέμπτη, εξέφρασε την απογοήτευσή της που η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει επιβάλει ουσιαστικές νέες κυρώσεις στη Ρωσία ως μοχλό πίεσης για τον τερματισμό του πολέμου.

Ένα πιθανό πλεονέκτημα στη διατήρηση αυτής της σχέσης είναι ότι ο Τραμπ μπορεί να εμφανιστεί ως μεσολαβητής που εμπιστεύονται και οι δύο πλευρές, είπε δυτικός αξιωματούχος. Έχει επιρροή και στον Πούτιν και στον Ζελένσκι, του οποίου η χώρα εξαρτάται από τα αμερικανικά όπλα και χρήματα για την επιβίωσή της.

Αν και οι κυρώσεις μπορεί να αποσπάσουν παραχωρήσεις από τον Πούτιν, ενέχουν τον κίνδυνο ότι κάθε κλιμάκωση υπονομεύει τον ρόλο του Τραμπ ως αμερόληπτου μεσολαβητή, σημείωσε ο ίδιος αξιωματούχος.

Άλλος παράγοντας είναι ότι οι κυρώσεις μπορούν να έχουν απρόβλεπτες συνέπειες. Αξιωματούχος της κυβέρνησης ανέφερε την Ινδία ως παράδειγμα προειδοποίησης. Όταν οι ΗΠΑ διπλασίασαν τον δασμό στην Ινδία ως τιμωρία για την αγορά ρωσικού πετρελαίου, οι σχέσεις Ουάσιγκτον-Νέου Δελχί επιδεινώθηκαν.