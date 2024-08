Ναυάγιο στη Σικελία: Για ανθρωποκτονία από αμέλεια ερευνάται ο καπετάνιος

Για ανθρωποκτονία και πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια ερευνάται από τις ιταλικές εισαγγελικές αρχές ο καπετάνιος της θαλαμηγού Bayesian που ανήκε στον Βρετανό μεγιστάνα Μάικ Λιντς και βυθίστηκε στα ανοικτά της Σικελίας την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια έντονης καταιγίδας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ο Λιντς και άλλα έξι άτομα. Το ότι ο καπετάνιος τίθεται υπό έρευνα δεν συνεπάγεται την ενοχή του και δεν σημαίνει ότι θα ακολουθήσουν απαραίτητα επίσημες κατηγορίες, αναφέρει το Reuters.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο, την έρευνα των εισαγγελικών αρχών για τον 51χρονο καπετάνιο, Νεοζηλανδό υπήκοο, Τζέιμς Κάτφιλντ, ανέφεραν οι ημερήσιες εφημερίδες La Repubblica και Corriere della Sera.

Κατά την La Repubblica, οι δικαστές μίλησαν με τον Κάτφιλντ την Κυριακή (25/8) για δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα, ανακρίνοντάς τον για περισσότερες από δύο ώρες. Οι εισαγγελείς μπορεί επίσης να ερευνήσουν ένα μέλος του πληρώματος που βρισκόταν σε υπηρεσία όταν χτύπησε η καταιγίδα και επέζησε από το περιστατικό.

Υπενθυμίζεται ότι το υπό βρετανική σημαία Bayesian, ένα σούπερ γιοτ μήκους 56 μέτρων (184 ποδιών), μετέφερε 22 άτομα όταν ανατράπηκε και βυθίστηκε τη Δευτέρα (19/8) μέσα σε λίγα λεπτά αφού χτυπήθηκε από μια καταιγίδα πριν από την αυγή, ενώ ήταν αγκυροβολημένο στα ανοικτά της βόρειας Σικελίας.

Δεκαπέντε άτομα επέζησαν, μεταξύ των οποίων και η σύζυγος του Λιντς, στην εταιρεία του οποίου ανήκε το Bayesian. Η 18χρονη κόρη του Λιντς, Χάνα, ήταν μεταξύ των νεκρών.

Αν και το σκάφος είχε πληγεί από ξαφνικό μετεωρολογικό φαινόμενο, ήταν εύλογο να έχουν διαπραχθεί τα αδικήματα της πολλαπλής ανθρωποκτονίας και της πρόκλησης ναυαγίου από αμέλεια, δήλωσε το Σάββατο (24/8) ο επικεφαλής της εισαγγελίας του Termini Imerese, Ambrogio Cartosio.

Το ναυτικό δίκαιο δίνει στον καπετάνιο πλήρη ευθύνη για το πλοίο, το πλήρωμα και όλους τους επιβαίνοντες.

CCTV footage shows the final moments before Mike Lynch’s superyacht capsized off the coast of Sicily.#Bayesian #MikeLynch pic.twitter.com/XqwohFubsO