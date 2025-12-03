ΝΑΤΟ: Μόνο ο Τραμπ μπορεί να λήξει τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο επικεφαλής του NATO, Μαρκ Ρούτε, υπογράμμισε την Τετάρτη πως τα 2/3 των κρατών μελών της Συμμαχίας έχουν δεσμευτεί να παράσχουν όπλα στην Ουκρανία μέσω του λεγόμενου Καταλόγου Προτεραιοτήτων της Ουκρανίας (PURL).

Σημειώνεται πως το PURL προβλέπει πως οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του NATO θα αγοράζουν αμυντικά και οπλικά συστήματα από τις ΗΠΑ τα οποία θα πωλούν στη συνέχεια στην Ουκρανία.

Το RURL έχει λάβει μέχρι στιγμής δεσμεύσεις αξίας 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανέφερε ο Ρούτε.

«Μάθαμε ότι η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία θα συνεισφέρουν επίσης στον PURL, ως οι πρώτοι εταίροι του ΝΑΤΟ που το κάνουν. Αυτό σημαίνει ότι οι σύμμαχοι και οι εταίροι έχουν ήδη δεσμευτεί για πάνω από 4 δισεκατομμύρια» πρόσθεσε ο Ολλανδός αξιωματούχος.

Αναφορικά με τον «θόρυβο» επί των συζητήσεων του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για ειρήνευση στην Ουκρανία, ο Ρούτε ανέφερε πως «ο μοναδικός άνθρωπος σε όλο τον κόσμο που μπορεί να λήξει το αδιέξοδο του πολέμου στην Ουκρανία είναι ο πρόεδρος Τραμπ».