ΝΑΤΟ: Καλούμε τη Ρωσία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις για τα πυρηνικά

Το ΝΑΤΟ κάλεσε τη Ρωσία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο της συνθήκης New START για τη μείωση των πυρηνικών όπλων, ανέφερε σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή.

«Σημειώνουμε με ανησυχία ότι η Ρωσία απέτυχε να συμμορφωθεί με τις νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις, μεταξύ άλλων, όσον αφορά στην επιθεώρηση και καλούμε τη Ρωσία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της βάσει της Συνθήκης», ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ σε ένα tweet.

#NATO Allies agree the #NewSTART Treaty contributes to international stability. We note with concern that #Russia has failed to comply with legally-binding obligations, including on inspection, & call on Russia to fulfil its obligations under the Treaty.https://t.co/TgHp5ZYFaZ