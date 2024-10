ΝΑΤΟ: Ανακοίνωσε πυρηνικές ασκήσεις στην Ευρώπη

Με τη συμμετοχή 60 αεροσκαφών από χώρες του ΝΑΤΟ και την εφαρμογή πυρηνικών ασκήσεων, αναμένεται να διεξαχθεί το πρόγραμμα «Steadfast Noon», τη Δευτέρα (14/10), σύμφωνα με ανακοίνωση του γενικού γραμματέα Μαρκ Ρούτε, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ στο Λονδίνο.

«Σε έναν ασταθή κόσμο, είναι σημαντικό να δοκιμάσουμε και να ενισχύσουμε την άμυνά μας, ώστε οι αντίπαλοι να γνωρίζουν ότι το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο και ικανό να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε απειλή», εξήγησε ο Ρούτε.

NATO announces nuclear exercises in Europe



On October 14, NATO will begin its annual exercise to defend the alliance's territory with nuclear weapons. More than 60 aircraft will take part in the Steadfast Noon exercise, the organization's Secretary General Mark Rutte announced.… pic.twitter.com/PJfCXS7elm