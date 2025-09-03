Ναβρότσκι: Συζητήσαμε με τον Τραμπ την αύξηση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην Πολωνία

Ο πρόεδρος της Πολωνίας συζήτησε την αύξηση του αριθμού των αμερικανικών στρατευμάτων στη χώρα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανέφερε την Τετάρτη μετά την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο, προσθέτοντας ότι είναι βέβαιος για την επιτυχία, παρόλο που οι συνομιλίες βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο, σύμφωνα με το Reuters.

«Κατά τη διάρκεια της ολομέλειας, συζητήσαμε την επέκταση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Πολωνία. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που υπήρξαν συγκεκριμένες συζητήσεις σχετικά με αυτό το έργο», δήλωσε ο πρόεδρος Κάρολ Ναβρόκι στους δημοσιογράφους.

Όπως μετέδωσε ο Guardian, ο Τραμπ, δήλωσε ότι δεν εξετάζει το ενδεχόμενο απόσυρσης των αμερικανικών στρατευμάτων από την Πολωνία και δεσμεύτηκε να σταθεί στο πλευρό της Βαρσοβίας «μέχρι το τέλος».

«Είμαστε με την Πολωνία μέχρι τέλους και θα τη βοηθήσουμε να υπερασπιστεί τον εαυτό της», είπε, επαινώντας τις υψηλές αμυντικές δαπάνες της Βαρσοβίας, τις μεγαλύτερες στο ΝΑΤΟ.

Ο ιστορικός που έγινε πολιτικός είχε συναντηθεί με τον Τραμπ πριν από τις εκλογές, εξασφαλίζοντας την υποστήριξή του και παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως προστάτη των πολωνικών συμφερόντων απέναντι στη συντηρητική κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Κατά τη συνάντησή τους στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ επαίνεσε τον Ναβρόκι για τη νίκη του σε μια «αρκετά δύσκολη κούρσα», λέγοντας: «Δεν υποστηρίζω πολλούς ανθρώπους, αλλά τον υποστήριξα και ήμουν πολύ περήφανος γι’ αυτό, για τη δουλειά που έχει κάνει».

Ο Τραμπ ρωτήθηκε επίσης για την έλλειψη προόδου στις συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας, σημειώνοντας ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν πρέπει να αποφασίσει τα επόμενα βήματα και ότι «αν δεν είμαστε ικανοποιημένοι, θα δείτε πράγματα να συμβαίνουν».

Λίγες ώρες πριν τη συνάντηση, η Πολωνία απογείωσε δικά της και συμμαχικά αεροσκάφη για να επιτηρήσουν τον εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης στην Ουκρανία, με περισσότερες από 500 επιθέσεις σε όλη τη χώρα.

Προτού ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον, ο Ναβρόκι φιλοξένησε Σύνοδο Κορυφής στη Βαρσοβία με ηγέτες της Δανίας, Εσθονίας, Λετονίας, Λιθουανίας και Ουκρανίας και επικοινώνησε τηλεφωνικά με ηγέτες της ΕΕ, επιδιώκοντας ευρύτερο ρόλο για την Πολωνία στην εκπροσώπηση των περιφερειακών συμφερόντων.

Ωστόσο, η επίσκεψη έχει εντείνει τις εντάσεις με τον Ντόναλντ Τουσκ, τον κεντρώο πρωθυπουργό της Πολωνίας και πρώην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.