Ναβάρο (Λ. Οίκος): Η εξουδετέρωση του Ιράν θα κάνει πιο φθηνό το πετρέλαιο

Η εξουδετέρωση του Ιράν μπορεί να κάνει το αργό πετρέλαιο πολύ φθηνότερο, επειδή η απειλή που θέτει η Τεχεράνη επέβαλε ένα «ασφάλιστρο τρομοκρατίας» που αύξησε τις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου για δεκαετίες, δήλωσε κορυφαίος σύμβουλος του Λευκού Οίκου σε έκθεση που θα δημοσιευτεί τη Δευτέρα.

Ο Πίτερ Ναβάρο, επικεφαλής του Γραφείου Εμπορίου και Πολιτικής του Λιανεμπορίου του Λευκού Οίκου, έγραψε σε μια έκθεση 13 σελίδων ότι οι εντάσεις με το Ιράν έχουν προσθέσει ένα ασφάλιστρο 5 έως 15 δολαρίων ανά βαρέλι στις τιμές του αργού πετρελαίου, καθώς οι αγορές εκτιμούν τον κίνδυνο επιθέσεων ή διαταραχών μέσω της κρίσιμης διαδρομής διαμετακόμισης πετρελαίου του Στενού του Ορμούζ, σύμφωνα με το Reuters.

Το συμπέρασμα της έκθεσης έχει προκαλέσει σκεπτικισμό στους ειδικούς της αγοράς ενέργειας.

Ο Ed Hirs, οικονομολόγος ενέργειας στο Πανεπιστήμιο του Χιούστον, δεν έχει δει την έκθεση, αλλά δήλωσε ότι δεν γνωρίζει επαληθεύσιμα στοιχεία για ένα τέτοιο ασφάλιστρο, ενώ φαίνεται να αγνοεί το κόστος που σχετίζεται με τη στρατιωτική δράση κατά του Ιράν.

Η έκθεση πάντως συνάδει με την επιχειρηματολογία της κυβέρνησης υπέρ μιας σκληρής προσέγγισης απέναντι στο Ιράν, καθώς υποστηρίζει ότι ο γεωπολιτικός κίνδυνος που σχετίζεται με το Ιράν έχει διογκώσει τεχνητά τις τιμές του πετρελαίου εδώ και δεκαετίες, ενώ η ανάλυση παρουσιάζει την επιθετική δράση κατά της Τεχεράνης ως μακροπρόθεσμο οικονομικό όφελος.

Η μείωση της ικανότητας του Ιράν να απειλεί τις περιφερειακές ενεργειακές υποδομές ή τις ναυτιλιακές οδούς μπορεί να συρρικνώσει ή να εξαλείψει το γεωπολιτικό ασφάλιστρο που ενσωματώνεται στις τιμές του πετρελαίου, αναφέρει η έκθεση.

«Σε αυτό το σενάριο, οι τιμές του πετρελαίου πιθανότατα θα κινηθούν προς τα επίπεδα ισορροπίας και ενδεχομένως θα καταλήξουν πολύ κάτω από τα 60 δολάρια ανά βαρέλι υπό τις τρέχουσες συνθήκες εφοδιασμού», αναφέρει η έκθεση.

Η έκθεση εκτιμά ότι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το Ιράν έχουν ιστορικά αυξήσει τις τιμές του πετρελαίου κατά 7% έως 21% πάνω από τα θεμελιώδη μεγέθη, μειώνοντας την παγκόσμια παραγωγή κατά 0,1% έως 0,4% ετησίως ή 100 έως 450 δις. δολάρια ετησίως. Σε διάστημα 25 ετών, ο σωρευτικός οικονομικός αντίκτυπος θα μπορούσε να υπερβεί τα 10 τρισεκατομμύρια δολάρια, περίπου τη συνδυασμένη ετήσια παραγωγή της Γερμανίας και της Ιαπωνίας.

Ο Χιρς του Πανεπιστημίου του Χιούστον αμφισβήτησε τον ισχυρισμό της έκθεσης ότι οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν κάτω από τα 60 δολάρια το βαρέλι εάν εξαφανιστούν οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το Ιράν επικαλούμενος έρευνα της Fed που δείχνει ότι οι παραγωγοί πετρελαίου των ΗΠΑ χρειάζονται περίπου 70 δολάρια το βαρέλι για να φτάσουν στο σημείο να ισοσκελίσουν τις δαπάνες.

Πρόσθεσε ότι οι ερευνητές συχνά παραβλέπουν το δυνητικά τεράστιο κόστος μιας στρατιωτικής σύγκρουσης.

«Το ερώτημα είναι πόσο θα κοστίσει η επίτευξη των στόχων», είπε ο Χιρς. «Η αλήθεια είναι ότι απλώς το βάλαμε στην κυβερνητική Mastercard».