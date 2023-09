Ν. Υόρκη: Πλημμύρισε μετά από ισχυρές βροχές - Κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Οι καταρρακτώδεις βροχές που έπεσαν τη νύχτα της Πέμπτης προς την Παρασκευή στις βορειοανατολικές ΗΠΑ προκάλεσαν πλημμύρες στους δρόμους της Νέας Υόρκης και παρέλυσαν εν μέρει τη λειτουργία του μετρό και των αεροδρομίων της μεγαλούπολης. Οι τοπικές αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

Η κυβερνήτρια της Πολιτείας, Κάθι Χόκουλ, κήρυξε «σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης» τη Νέα Υόρκη, το Λονγκ Άιλαντ και την κοιλάδα του ποταμού Χάντσον, λόγω «των ακραίων βροχοπτώσεων που παρατηρούνται», όπως έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

I am declaring a State of Emergency across New York City, Long Island, and the Hudson Valley due to the extreme rainfall we’re seeing throughout the region.



Please take steps to stay safe and remember to never attempt to travel on flooded roads. — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) September 29, 2023

Σε φωτογραφίες και πλάνα που δημοσιεύτηκαν από τοπικά μέσα ενημέρωσης και αναρτήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται αυτοκίνητα να κινούνται με δυσκολία στους πλημμυρισμένους δρόμους. Κάποιοι από αυτούς είναι εντελώς μπλοκαρισμένοι, με το νερό να φτάνει μέχρι τα παράθυρα των οχημάτων.

It is never safe to drive or walk into flood waters:



▶️ 6" of moving water can knock someone off their feet.

▶️12" of moving water can carry away small cars.



Any time you see a flooded road, walkway, or path, follow this simple rule: Turn Around, Don't Drown. https://t.co/z4w7a9NFlu — NYS Div. of Homeland Security & Emergency Services (@NYSDHSES) September 29, 2023

Πολλοί σταθμοί του πολυδαίδαλου δικτύου του μετρό της πόλης πλημμύρισαν εν μέρει και ορισμένες γραμμές διέκοψαν τη λειτουργία τους στο Μπρούκλιν, όπως η G, που συνδέει την περιοχή αυτήν με το Κουίνς. «Εξακολουθούμε να αντλούμε νερά από τις γραμμές σε σταθμούς του Μπρούκλιν και του Μανχάταν» ανέφερε η διεύθυνση του μετρό στον επίσημο λογαριασμό της στην πλατφόρμα Χ.

Το αεροδρόμιο Λα Γκουάρντια ανακοίνωσε ότι όλες οι προσβάσεις προς τον τερματικό σταθμό Α «είναι επί του παρόντος κλειστές».

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, οι καταιγίδες οφείλονται σε ένα χαμηλό βαρομετρικό κατά μήκος των ακτών του Ατλαντικού.

Οι αρχές της Πολιτείας αντιμετωπίζουν με μεγάλη ανησυχία το φαινόμενο, ιδίως μετά το πέρασμα του τυφώνα Ίντα, τον Σεπτέμβριο του 2021, που στοίχισε τη ζωή σε 13 ανθρώπους, οι περισσότεροι εκ των οποίων παγιδεύτηκαν σε υπόγεια σπιτιών που είχαν μετατραπεί σε διαμερίσματα.

«Σας παρακαλώ, κάνετε ό,τι πρέπει για να παραμείνετε ασφαλείς και να θυμάστε, ποτέ μην επιχειρήσετε να κυκλοφορήσετε σε πλημμυρισμένους δρόμους», τόνισε η Χόκουλ.