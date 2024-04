Ν. Υόρκη: Πάνω από 100 συλλήψεις διαδηλωτών υπέρ της Παλαιστίνης στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια

Περισσότεροι από 100 διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης συνελήφθησαν την Πέμπτη (18/4) στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Κολούμπια, αφού η πρόεδρός του εξουσιοδότησε την αστυνομία της Νέας Υόρκης να εκκενώσει έναν καταυλισμό που είχαν στήσει φοιτητές που διαδήλωναν κατά των ενεργειών του Ισραήλ στη Γάζα.

Η πρόεδρος του Πανεπιστημίου Κολούμπια, Νεμάτ Μινούσε Σαφίκ, η οποία μία ημέρα νωρίτερα δέχθηκε τα πυρά των Ρεπουμπλικάνων σε ακρόαση επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων για τον αντισημιτισμό στην πανεπιστημιούπολη, δήλωσε ότι εξουσιοδότησε την αστυνομία να εκκαθαρίσει έναν καταυλισμό με δεκάδες σκηνές που είχαν στήσει οι διαδηλωτές το πρωί της Τετάρτης.

«Από άφθονο ενδιαφέρον για την ασφάλεια της πανεπιστημιούπολης του Κολούμπια, εξουσιοδότησα το αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης να αρχίσει να καθαρίζει τον καταυλισμό...», ανέφερε η Σάφικ σε ανακοίνωσή της. Όπως σημείωσε, οι διαδηλωτές είχαν παραβιάσει τους κανόνες και τις πολιτικές της σχολής κατά της διεξαγωγής μη εξουσιοδοτημένων διαδηλώσεων και δεν ήταν πρόθυμοι να συνεργαστούν με τους διοικητικούς υπαλλήλους.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς, δήλωσε ότι η αστυνομία προχώρησε σε περισσότερες από 108 συλλήψεις, χωρίς να σημειωθούν βιαιοπραγίες ή τραυματισμοί. Η αστυνομία δήλωσε ότι οι συλλήψεις αφορούσαν καταπάτηση.

Το Κολούμπια δήλωσε ότι είχε αρχίσει να θέτει σε διαθεσιμότητα φοιτητές που συμμετείχαν στον καταυλισμό της σκηνής, ο οποίος θεωρείται μη εξουσιοδοτημένη διαμαρτυρία. «Συνεχίζουμε να τους εντοπίζουμε και θα στείλουμε επίσημες ειδοποιήσεις», δήλωσε εκπρόσωπος του πανεπιστημίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η σύγκρουση, που θυμίζει τις διαδηλώσεις κατά του πολέμου του Βιετνάμ στο Κολούμπια πριν από περισσότερα από 50 χρόνια, είναι η τελευταία σε μια σειρά διαδηλώσεων που διαταράσσουν πανεπιστημιουπόλεις, γέφυρες και αεροδρόμια από τότε που ξεκίνησε η τελευταία κλιμάκωση της ισραηλινο-παλαιστινιακής σύγκρουσης στις 7 Οκτωβρίου.

Παράλληλα με τον πολλαπλασιασμό των διαδηλώσεων, οι υποστηρικτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν επίσης επισημάνει την αύξηση της προκατάληψης και του μίσους κατά των Εβραίων, των Αράβων και των μουσουλμάνων τους τελευταίους μήνες.

Η επιτροπή του Κογκρέσου κατηγόρησε την Τετάρτη τον Σάφικ ότι δεν κατάφερε να προστατεύσει τους Εβραίους φοιτητές στην πανεπιστημιούπολη, επαναλαμβάνοντας τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν εναντίον τριών άλλων ηγετών ελίτ πανεπιστημίων σε ακρόαση πέρυσι, η οποία προκάλεσε σοκ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η ίδια απάντησε λέγοντας ότι το πανεπιστήμιο αντιμετώπιζε μια «ηθική κρίση» με τον αντισημιτισμό στην πανεπιστημιούπολη και ότι το Κολούμπια είχε λάβει αυστηρά μέτρα κατά των ύποπτων δραστών.

Οι διαδηλωτές στο Κολούμπια απαίτησαν μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και τον τερματισμό της στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ προς το Ισραήλ, καθώς και την αποεπένδυση των πανεπιστημίων από εταιρείες που επωφελούνται από την εισβολή του Ισραήλ.

Ο καταυλισμός οργανώθηκε από έναν συνασπισμό ομάδων υπό την ηγεσία φοιτητών, συμπεριλαμβανομένων των Columbia University Apartheid Divest, Students for Justice in Palestine και Jewish Voice for Peace.