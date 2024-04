Πύραυλοι του Ισραήλ έπληξαν στρατιωτική βάση στο Ιράν

Πύραυλοι που εκτόξευσαν αεροσκάφη του Ισραήλ έπληξαν στρατιωτική βάση στο Ιράν τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (19/4), σημαίνοντας την αντεπίθεση του Ισραήλ του Ιράν, όπως μετέδωσε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC News, επικαλούμενο πηγή του στην αμερικανική κυβέρνηση. Το πλήγμα αντεπίθεσης στο Ιράν έγινε κατόπιν σχετικής ενημέρωσης με τις ΗΠΑ, με αξιωματούχο των ΗΠΑ να δηλώνει στο CNN ότι δεν ήταν πυρηνικός ο στόχος του ισραηλινού πλήγματος.

Ακούστηκαν τρεις εκρήξεις στο Ισφαχάν, κοντά σε στρατιωτική βάση όπου βρίσκονται μαχητικά αεροσκάφη στη βορειοδυτική πλευρά της πόλης. Εκρήξεις έχουν αναφερθεί στη Συρία και το Ιράκ.

Από την πλευρά του, το Ιράν σημειώνει ότι δεν έγινε κάποια επίθεση ξένης δύναμης στην επικράτειά του, και ότι εκρήξεις που ακούστηκαν στο Ισφαχάν, κοντά σε στρατιωτική βάση, οφείλονταν στην ενεργοποίηση συστημάτων της ιρανικής αντιαεροπορικής άμυνας, όπως διαβεβαίωσε αξιωματούχος του Ιράν –ο οποίος δεν κατονομάζεται– στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, επιμένοντας στο ότι δεν έχει γίνει πυραυλική επίθεση στη χώρα.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του Ιράν, Εμπραχίμ Ραΐσι, προειδοποίησε ότι η παραμικρή επιθετική πράξη κατά του Ιράν θα έχει αντίποινα, όπως γίνεται γνωστό από ανάρτηση της πρεσβείας του Ιράν στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter). «Ο πρόεδρος του Ιράν, Εμπραχίμ Ραΐσι, προειδοποίησε το σιωνιστικό καθεστώς ότι η παραμικρή επιθετική πράξη κατά του ιρανικού εδάφους θα αντιμετωπιστεί με μια απάντηση που θα κάνει το καθεστώς και τους υποστηρικτές του να μετανιώσουν για την πράξη τους», αναφέρεται στην ανάρτηση.

Iran’s President Ebrahim Raisi has warned the Zionist regime that the tiniest act of aggression against Iranian soil will be met with a response that will make the regime and its supporters regret their action. pic.twitter.com/jrPjIiZVqO — Emb. I.R. Iran in Athens (@IRANinGREECE) April 19, 2024

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, το Ιράν ενεργοποίησε την αντιαεροπορική άμυνα σε διάφορες επαρχίες, εν μέσω πληροφοριών για «ισχυρές εκρήξεις» στην επαρχία Ισφαχάν. Κατόπιν αναστολής πτήσεων σε Τεχεράνη, Ισφαχάν και Σιράζ, επαναλειτουργούν τα δύο αεροδρόμια της Τεχεράνης: το διεθνές αεροδρόμιο Ιμάμης Χομεϊνί και το αεροδρόμιο εσωτερικών πτήσεων Μεχραμπάντ.

IRNA reporter's report indicates that #Iran's air defense has been activated in several provinces.



Some sources reported an explosion in Isfahan province. — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) April 19, 2024

Αρκετά drones «καταρρίφθηκαν» από την ιρανική αντιαεροπορική άμυνα τις πρώτες πρωινές ώρες, όμως, τουλάχιστον «μέχρι στιγμής», δεν υπάρχουν πληροφορίες για επίθεση με πυραύλους, διαβεβαίωσε πριν από λίγο εκπρόσωπος της ιρανικής υπηρεσίας διαστήματος.

«Ως αυτή την ώρα, δεν έχει γίνει αεροπορική επίθεση από το εξωτερικό στην Ισφαχάν ή σε άλλες περιοχές της χώρας», ανέφερε ο Χουσέιν Νταλιριάν μέσω X, αντικρούοντας τις πληροφορίες αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου για επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν.

میگفتن 500 تا پهپاد انتحاری و موشک به سمت ما شلیک شده و اسرائیل تحت بزرگترین حمله پهپادی جهان قرار گرفته



حالا اون عملیات رو با 3 تا از این کوادکوپترها خواستن جواب بدن که هر سه‌تاشون سرنگون شدن 😂😂



تازه میگن به آمریکا هم خبر ندادن قبلش :) pic.twitter.com/bdsE4l1gls — Hossein Dalirian (@HosseinDalirian) April 19, 2024



Η κρατική τηλεόραση του Ιράν ανέφερε λίγη ώρα μετά τα πλήγματα ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις παραμένουν άθικτες. Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις στην επαρχία Ισφαχάν, στο κεντρικό Ιράν, είναι «απόλυτα ασφαλείς», διαβεβαίωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim. «Οι πληροφορίες που μεταδόθηκαν από ορισμένα ξένα μέσα ενημέρωσης περί συμβάντος στις εγκαταστάσεις αυτές είναι λαθεμένες», πρόσθεσε το πρακτορείο, επικαλούμενο «αξιόπιστες πηγές» του.

Στο μεταξύ, ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός IRIB του Ιράν αναφέρει ότι το γραφείο Τύπου του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας «διέψευσε τις αναφορές ξένων μέσων ενημέρωσης ότι έχει συγκληθεί έκτακτη συνεδρίαση του συμβουλίου».

«Κανένα σχόλιο» από τον στρατό του Ισραήλ

Δεν έχει «κανένα» σχόλιο να κάνει ο ισραηλινός στρατός «προς το παρόν» σχετικά με τις πληροφορίες περί «ισχυρών εκρήξεων» στην περιοχή όπου βρίσκεται στρατιωτική βάση στο κεντρικό Ιράν, στην επαρχία Ισφαχάν.

Το Ισραήλ διεμήνυσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα πως θα ανταποδώσει την επίθεση του Ιράν το Σαββατοκύριακο με εκατοντάδες drones και πυραύλους. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε εξάλλου την Παρασκευή το πρωί πως ενεργοποιήθηκαν σειρήνες συναγερμού στο βόρειο Ισραήλ.

Οι αναφορές για εκρήξεις, έρχονται λίγες ώρες μετά τη δήλωση του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν Χοσεΐν Αμίρ – Αμπντολαχιάν, πως εάν το Ισραήλ λάβει στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, η απάντηση θα είναι «άμεση και μέγιστης ισχύος».

روز پنج‌شنبه هفته جاری در جریان سخنرانی در نشست عالی‌رتبه شورای امنیت سازمان ملل متحد، تاکید کردم که ایران همواره بر عدم توسعه دامنه تنش در منطقه تاکید دارد. ضمن تبیین چرایی و ابعاد پاسخ مشروع کشورمان در حمله موشکی رژیم اسراییل به سفارت کشورمان در دمشق، به صراحت نسبت به هرگونه… pic.twitter.com/9VDkQDUhI9 — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) April 19, 2024

Όπως ανάρτησε στο X ο γερουσιαστής από τη Φλόριντα Μάρκο Ρούμπιο το Ισφαχάν φιλοξενεί την αεροπορική βάση Khatami και βρίσκεται βορειοανατολικά της πόλης.

Isfahan is home to Khatami Air Base and is located northeast of the city https://t.co/7vKC9WLlRg — Marco Rubio (@marcorubio) April 19, 2024

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars αναφέρει ότι ακούστηκαν εκρήξεις κοντά στο αεροδρόμιο του Ισφαχάν, αλλά ο λόγος ήταν άγνωστος. «Η αιτία αυτών των ήχων είναι ακόμη άγνωστη και οι έρευνες συνεχίζονται μέχρι να διευκρινιστούν οι ακριβείς λεπτομέρειες του περιστατικού» αναφέρει το πρακτορείο.

Η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε αυτή την εβδομάδα πως επιφυλάσσεται «του δικαιώματός να αμυνθεί» έναντι του Ιράν, μετά την ιρανική επίθεση του Σαββατοκύριακου με πάνω από 350 drones και πυραύλους που εξαπολύθηκαν εναντίον της ισραηλινής επικράτειάς, σχεδόν το σύνολο των οποίων καταστράφηκε εν πτήσει.

Δεν έδωσε καμιά πληροφορία ούτε για τα μέσα, ούτε την ημερομηνία, ούτε τους στόχους ενδεχόμενης επιχείρησης ανταπόδοσης.

Το Ιράν αναστέλλει τις πτήσεις πάνω από πολλές πόλεις

Το Ιράν ανέστειλε τις πτήσεις πάνω από αρκετές πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της κεντρικής πόλης Ισφαχάν, όπου κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν νωρίτερα ότι ακούστηκαν εκρήξεις κοντά στο αεροδρόμιο. «Οι πτήσεις πάνω από τις πόλεις Ισφαχάν, Σιράζ και Τεχεράνη έχουν ανασταλεί», ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

🚨 BREAKING: IRAN CLEARS AIRSPACE AFTER ISRAELI STRIKE



Iran has promised an intense and brutal response to any attack on Iranian soil by Israel.



Tonight, multiple reports and U.S. officials have confirmed that the IDF has hit a site inside of Iran.



Moments later, Iran cleared… https://t.co/NAdMHqQ4pZ pic.twitter.com/9doY6ZTqOJ — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 19, 2024

Σύμφωνα με το Jerusalem Post, εκρήξεις ακούστηκαν στο Ισφαχάν στο κεντρικό Ιράν, στη Σουέιντα της νότιας Συρίας και στην περιοχή της Βαγδάτης και στο Μπαμπίλ του Ιράκ νωρίς το πρωί της Παρασκευής.

Αεροπορικοί βομβαρδισμοί έγιναν τα ξημερώματα στη Σουέιντα, στη νότια Συρία, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο ιδρυτής ειδησεογραφικού ιστότοπου της περιοχής, την ώρα που μεταδίδονται πληροφορίες για τουλάχιστον τρεις «ισχυρές εκρήξεις» στο Ιράν.

«Έγιναν βομβαρδισμοί εναντίον θέσης ραντάρ του συριακού στρατού στο δυτικό τμήμα της επαρχίας Σουέιντα», εξήγησε ο Ραγιάν Μαρούφ, χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να διευκρινίσει από ποιον.