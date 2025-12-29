Ν. Κορέα: Η τέως πρώτη κυρία κατηγορείται για δωροληψίες ύψους 200.000 δολαρίων

Εισαγγελείς κατηγόρησαν σήμερα την τέως πρώτη κυρία της Νότιας Κορέας, την Κιμ Γκον Χι, για δωροληψίες σε είδος – συγκεκριμένα, είδη πολυτελείας: έργα τέχνης, κοσμήματα και τσάντες – συνολικής αξίας 200.000 και πλέον δολαρίων, καθώς και ότι αναμίχθηκε σε κρατικές υποθέσεις.

Η σύζυγος του παυθέντα προέδρου Γιουν Σοκ-γελ συνελήφθη τον Αύγουστο και έχει βρεθεί αντιμέτωπη με σειρά κατηγοριών για χειραγώγηση του χρηματιστηρίου, παθητική διαφθορά και παραβίαση της εκλογικής νομοθεσίας.

Σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα έπειτα από έρευνα έξι μηνών, ο εισαγγελέας Μιν Τζουνγκ-γκι σημείωσε ότι οι νοτιοκορεατικοί θεσμοί «κλονίστηκαν σοβαρά από τις καταχρήσεις εξουσίας» της κ. Κιμ.

Η πρώην πρώτη κυρία (2022-2025) «αναμίχθηκε παράνομα στις υποθέσεις του κράτους στους διαδρόμους, μακριά από τη δημόσια θέα», εξήγησε άλλος εισαγγελικός λειτουργός, ο Κιμ Χιονγκ-γκιουν.

Η Εισαγγελία κατηγορεί την τέως πρώτη κυρία ότι έλαβε δωροδοκίες συνολικού ύψους 377,25 εκατ. γουόν (223.000 ευρώ) από επιχειρηματίες και πολιτικούς. Φέρεται ακόμη να έλαβε δυο τσάντες του οίκου Chanel και κολιέ του οίκου Graff από την επικεφαλής της Εκκλησίας της Ενοποίησης (σ.σ.: σέκτα Μουν) Χα Χακ-τζα. Καθώς και πολυτελή κοσμήματα, πίνακα του γνωστού νοτιοκορεάτη μινιμαλιστή εικαστικού Λι Ουφάν, τσάντα Dior και ρολόι χειρός-κόσμημα.

Ο πρώην πρόεδρος Γιουν αρνήθηκε ότι ήταν ενήμερος για τις συναλλαγές αυτές όταν ανακρίθηκε, κάτι που οι εισαγγελείς «δυσκολεύονται να δεχθούν», κατά τον εισαγγελικό λειτουργό Κιμ.

Στις αρχές Δεκεμβρίου, η εισαγγελία ζήτησε να επιβληθεί ποινή κάθειρξης 15 ετών και πρόστιμο δύο δισεκατομμυρίων γουόν (1,4 εκατ. δολαρίων) στην πρώην πρώτη κυρία, κρίνοντας ότι συμπεριφέρθηκε ως εάν να ήταν «υπεράνω του νόμου» και ότι «συνεργάστηκε με θρησκευτική οργάνωση θέτοντας υπό αμφισβήτηση τον διαχωρισμό της θρησκείας και του κράτους τον οποίο προβλέπει το Σύνταγμα» της χώρας της Ασίας.

Η κ. Κιμ αρνείται όλες τις κατηγορίες, τις οποίες χαρακτηρίζει «βαθιά άδικες».

Ο πρώην πρόεδρος Γιουν κήρυξε στρατιωτικό νόμο – που πάντως δεν διήρκεσε παρά μερικές ώρες – τον Δεκέμβριο του 2024, βυθίζοντας τη Νότια Κορέα σε σοβαρή πολιτική κρίση.

Καθαιρέθηκε φέτος, αφού κρίθηκε ένοχος για ανταρσία, κατηγορία που αρνήθηκε.

Ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία που πρώην πρόεδρος κι η σύζυγός του τέθηκαν κι οι δύο υπό κράτηση, για διαφορετικές ποινικές υποθέσεις.

Δικαστήριο θα απαγγείλει την ετυμηγορία του για την υπόθεση της κ. Κιμ την 28η Ιανουαρίου.