Ν. Χριστοδουλίδης στη Le Figaro: H Γαλλία μπορεί να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο για τη λύση του Κυπριακού

Τον κρίσιμο ρόλο που μπορεί και οφείλει να διαδραματίσει η Γαλλία στην επίλυση του Κυπριακού, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε συνέντευξή του στην «Le Figaro» με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψή του στο Παρίσι.

Όπως ανέφερε, οι συζητήσεις με τον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για το θέμα είναι σε εξέλιξη εδώ και καιρό, με στόχο την προώθηση μιας λύσης βασισμένης στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η Γαλλία, ως μέλος της ΕΕ και μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στις προσπάθειες αυτές.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι η μόνη βιώσιμη λύση παραμένει η διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, που εξασφαλίζει ίσα δικαιώματα για Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους και υποστηρίζεται από την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα.

Η κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ θα εστιάσει σε τρεις βασικούς άξονες: την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης στους τομείς της άμυνας και ασφάλειας, τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος και τη βελτίωση της προσέγγισης της ΕΕ στη Μέση Ανατολή. Στο πλαίσιο αυτό, προγραμματίζεται άτυπη συνάντηση στην Κύπρο με ηγέτες χωρών της περιοχής, όπως η Αίγυπτος, η Ιορδανία, ο Λίβανος, το Ισραήλ, το Μαρόκο και η Αλγερία, αξιοποιώντας τη γεωπολιτική εμπειρία της Κύπρου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην πρόσφατη Εταιρική Στρατηγική Συμφωνία Κύπρου - Γαλλίας, η οποία καλύπτει τομείς όπως η άμυνα, η ασφάλεια, η καινοτομία, το εμπόριο, ο πολιτισμός και η εκπαίδευση, με χρονικό ορίζοντα έως το 2030. Η συμφωνία προβλέπει επίσης διμερείς συναντήσεις των Υπουργών Εξωτερικών ανά διετία και αναμένεται η πρώτη επίσημη επίσκεψη Γάλλου Προέδρου στην Κύπρο μετά το 1960.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε τη σημασία της ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, θεωρώντας την φυσική εξέλιξη, αν και αναγνώρισε ότι η Τουρκία θα άσκησε βέτο.

Παράλληλα, επανέλαβε τη στήριξη της Κύπρου στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη σεβασμού της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας. Τέλος, απηύθυνε πρόσκληση στον Πρόεδρο Ερντογάν για διάλογο, εφόσον η Τουρκία είναι έτοιμη, επισημαίνοντας ότι η Κύπρος επιδιώκει εποικοδομητικές διερευνητικές συνομιλίες για το Κυπριακό.

Τέλος, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε επίσης τη σημασία της ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων της Κύπρου, της διατήρησης σταθερών σχέσεων με τη Γαλλία και της προώθησης μιας διαρκούς ειρήνης στην περιοχή.