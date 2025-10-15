Κοινή πρωτοβουλία Κύπρου, Ελλάδας και άλλων τεσσάρων χωρών για τη θέσπιση της ευρωπαϊκής «ψηφιακής ηλικίας ενηλικίωσης»

Την πρωτοβουλία για τη θέσπιση της ευρωπαϊκής «ψηφιακής ηλικίας ενηλικίωσης» σχετικά με την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξήγγειλε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, συνυπογράφοντας μια επιστολή για το ζήτημα μαζί με τον Πρόεδρο της Γαλλίας και τους Πρωθυπουργούς της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Σλοβενίας και της Δανίας - επιστολή προς την Πρόεδρο της Κομισιόν.

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Χριστοδουλίδη:

Συνυπέγραψα σήμερα, μαζί με πέντε ακόμη Ευρωπαίους ηγέτες- τον Πρόεδρο της Γαλλίας και τους Πρωθυπουργούς της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Σλοβενίας και της Δανίας - επιστολή προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκφράζοντας την κοινή μας βούληση να προχωρήσουμε στη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής «ψηφιακής ηλικίας ενηλικίωσης» για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που στοχεύει στη θέσπιση ενιαίων ευρωπαϊκών αρχών για την ελάχιστη ηλικία πρόσβασης των ανηλίκων, με σκοπό την καλύτερη προστασία των παιδιών μας στο διαδίκτυο.

Οφείλουμε να δράσουμε αποφασιστικά, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την προστασία των παιδιών μας από τις προκλήσεις του ψηφιακού κόσμου, από τον κυβερνοεκφοβισμό και την έκθεση σε επιβλαβές περιεχόμενο, έως τους εθιστικούς αλγορίθμους και τη λανθασμένη χρήση της τεχνολογίας.

Η προστασία της ψυχικής υγείας και της ευημερίας των παιδιών μας δεν αποτελεί επιλογή, αλλά καθήκον. Η Ευρώπη φέρει ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές να διασφαλίσει ένα ασφαλές, αξιόπιστο και ανθρώπινο ψηφιακό περιβάλλον.

Η πρωτοβουλία αυτή συνδέεται άμεσα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία των ανηλίκων, καθώς και με την πιλοτική φάση του ευρωπαϊκού εργαλείου επαλήθευσης ηλικίας (“age verification”), στην οποία συμμετέχει και η Κυπριακή Δημοκρατία, μαζί με άλλα κράτη μέλη. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία ενός ασφαλούς, διαφανούς και φιλικού προς τον χρήστη συστήματος ψηφιακής ταυτοποίησης που θα προστατεύει την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια κάθε παιδιού, κάθε ανήλικου.

Η Κύπρος συμμετέχει ενεργά σε αυτή τη συλλογική ευρωπαϊκή προσπάθεια, ενισχύοντας τη φωνή της Ευρώπης υπέρ της προστασίας των ανηλίκων και της ηθικής λογοδοσίας στον ψηφιακό χώρο. Ως επερχόμενη Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2026, η Κυπριακή Δημοκρατία θα αναδείξει την ασφαλή ψηφιακή μετάβαση των παιδιών ως οριζόντια πολιτική προτεραιότητα, προωθώντας την υπεύθυνη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και τη ρύθμιση της πρόσβασης των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσα από ασφαλείς, διαλειτουργικές λύσεις επαλήθευσης ηλικίας.

Η Κύπρος φιλοδοξεί να συμβάλει ουσιαστικά στην οικοδόμηση μιας Ευρώπης που θέτει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και πρωτίστως το παιδί, συνδυάζοντας την καινοτομία με την ασφάλεια και την τεχνολογική πρόοδο με την κοινωνική ευθύνη.

Γιατί τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από την ευημερία, την ασφάλεια και την ψυχική υγεία των παιδιών μας.