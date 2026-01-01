Ν. Χριστοδουλίδης: Προτεραιότητα η Ουκρανία για την κυπριακή προεδρία της ΕΕ

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, είχε την Πέμπτη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό ομόλογο του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ως την πρώτη δράση της Λευκωσίας ενόψει της επίσημης ανάληψης της εξάμηνης προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

First call of the Cyprus Presidency of the Council of the EU, with President @Zelenskyyua.



We discussed the latest developments in the efforts for a lasting and viable peace, following the meeting with President Trump and ahead of the meetings next week in Europe.



We also… — NikosChristodoulides (@Christodulides) January 1, 2026

Όπως ανέφερε σε δήλωση του ο κ. Χριστοδουλίδης, «συζητήσαμε τις τελευταίες εξελίξεις στις προσπάθειες για μια διαρκή και βιώσιμη ειρήνη, μετά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο Τραμπ και ενόψει των συναντήσεων της επόμενης εβδομάδας στην Ευρώπη.

Συζητήσαμε επίσης τον οδικό χάρτη που χαράξαμε για την Ουκρανία κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας. Η υποστήριξη της Ουκρανίας θα αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας.

Ανυπομονώ να καλωσορίσω τον Πρόεδρο Ζελένσκι στην Κύπρο στις 7 Ιανουαρίου για την τελετή έναρξης της Προεδρίας μας».