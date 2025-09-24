N. Χριστοδουλίδης: Μέγιστη υποκρισία Ερντογάν, κατηγόρησε άλλους για εγκλήματα που η Τουρκία διαπράττει καθημερινά

Στη 80ή Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών μίλησε ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατηγορώντας τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάνγια για «επιλεκτική ευαισθησία και υποκρισία στο μέγιστο βαθμό».

«Από αυτό εδώ το βήμα χθες, ο κ. Ερντογάν διακήρυσσε προς όλο τον κόσμο την ειρήνη και την υπευθυνότητα. Κατηγόρησε άλλους για εγκλήματα που η ίδια η Τουρκία διαπράττει καθημερινά» επεσήμανε χαρακτηριστικά ο κ. Χριστοδουλίσης στην ομιλία του κατά της διάρκεια της οποίας εξήγησε πως βίωσε ο ίδιος την τουρκική εισβολή στο νησί.

«Ως μικρό παιδί εκείνα τα πρώτα χρόνια μετά την εισβολή, οι εικόνες μητέρων και παιδιών να κλαίνε για τους αγαπημένους τους έχουν χαραχτεί στη μνήμη μου. Το σχέδιο των κατακτητών είναι πάντα το ίδιο», σημείωσε ο κ. Χριστοδουλίδης αναφερόμενος στην πολιτική των παράνομων εποικισμών με σκοπό την αλλαγή του δημογραφικού χαρακτήρα της χώρας και στις οικογένειες των αγνοουμένων που όπως είπε προσμένουν εδώ και δεκαετίες να μάθουν την τύχη των αγαπημένων τους.

«Κυρίες και κύριοι, οι πολιτικοί δεν κρίνονται από τα λόγια τους, ΑΛΛΑ από τις ΠΡΑΞΕΙΣ τους. Αυτό είναι που διακρίνει τους πολιτικούς από τους ηγέτες» υπογράμμισε ο Κύπριος πρόεδρος και επανέλαβε την ετοιμότητα της Κυπριακής πλευράς να εμπλακεί σε συνομιλίες για την επανένωση της νήσου.