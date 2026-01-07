Ν. Χριστοδουλίδης: Η Κύπρος θα είναι στο πλευρό της Ουκρανίας

Σε θετικό και εγκάρδιο κλίμα έγινε το πρωί της Τετάρτης η συνάντηση Χριστοδουλίδη – Ζελένσκι, στο περιθώριο της επίσημης τελετής έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κ. Χριστοδουλίδης εξέφρασε την εκτίμηση, ότι υπάρχουν πολλές θετικές εξελίξεις και ότι η Κύπρος θα είναι εκεί και μέσω της προεδρίας στο πλευρό της Ουκρανίας για μία συμφωνία ειρήνευσης.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ουκρανίας εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα γίνουν πολλά θετικά βήματα στη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας και επίσης ευχαρίστησε τόσο την Κύπρο, όσο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την ανθρωπιστική βοήθεια προς τη χώρα του.

Ακολούθως ξεκίνησε και βρίσκετε σε εξέλιξη, μία κοινή συνάντηση του Ν. Χριστοδουλίδη, του Β. Ζελένσκι, της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν και του Αντόνιο Κόστα.

Στις 18:30 θα αρχίσει η επίσημη τελετή για την ανάληψη της Προεδρίας.