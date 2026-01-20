N. Χριστοδουλίδης στο Ευρωκοινοβούλιο: Η ενότητα είναι η μεγαλύτερη δύναμη της ΕΕ

Η ενότητα είναι η μεγαλύτερή μας δύναμη, τόνισε την Τρίτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης παρουσιάζοντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

«Το μέλλον της Ευρώπης, το μέλλον μας, θα κριθεί τελικά από την ικανότητά μας να δρούμε συλλογικά. Η ενότητα είναι η μεγαλύτερή μας δύναμη. Και μόνο αν δράσουμε μαζί, διαθεσμικά και διακρατικά, μπορούμε να μετατρέψουμε την ενότητα σε πράξη» είπε.

Σημειώνοντας ότι η Προεδρία ξεκινά σε μια περίοδο καμπής για την Ένωση, είπε ότι οι καιροί απαιτούν δράση, αποφασιστική, αξιόπιστη και ενωμένη, απαιτούν μια Ένωση πιο αυτόνομη και ανοικτή στον Κόσμο.

«Στέκομαι σήμερα ενώπιόν σας, ως ο Πρόεδρος του κράτους μέλους που βρίσκεται στο «νοτιοανατολικό άκρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του μοναδικού κράτους μέλους που εξακολουθεί να βρίσκεται υπό παράνομη κατοχή, με αίσθημα τιμής και υπερηφάνειας», ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Τιμή, εξήγησε, «γιατί βρίσκομαι στον οίκο της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Στον οίκο που γίνεται δίνει φωνή στα 450 εκατομμύρια πολίτες της Ένωσής μας».

«Και για την ευθύνη, που συνεπάγεται το να σας απευθύνομαι σε μια τόσο καθοριστική στιγμή για την Ευρώπη», σημείωσε.

Ταυτόχρονα, είπε, «στέκομαι ενώπιόν σας με βαθύ αίσθημα υπερηφάνειας».

«Για την Ένωση που έχουμε οικοδομήσει. Για το σπουδαιότερο πολιτικό εγχείρημα που γνώρισε ποτέ ο κόσμος. Τη μεγαλύτερη οικονομική ένωση και μια παγκόσμια εμπορική δύναμη», ανέφερε.

«Μια πολιτική Ένωση 27 κρατών, όπου κάθε κράτος μέλος στέκεται ισότιμα, και αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου», είπε. Μια Ένωση, πρόσθεσε, «στην οποία κάθε κράτος μέλος, μπορεί να ηγηθεί. Μπορεί να λειτουργεί ως διαμεσολαβητής. Και να εκπροσωπεί την Ένωση».

«Αυτή είναι η ουσία του ευρωπαϊκού εγχειρήματος», σημείωσε.

Μια Ένωση, είπε, «όπου καθοριστικό ρόλο δεν έχει το μέγεθος ή η δύναμη, αλλά μια Ένωση ισότητας».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αναγνώρισε πως «η Ένωσή μας δεν είναι τέλεια». Όμως, σημείωσε, «ακριβώς αυτή η μοναδική της ικανότητα να εξελίσσεται, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων, είναι που την κάνει να ξεχωρίζει».

«Η ικανότητά της να συνενώνεται μπροστά σε μεγάλες προκλήσεις, με στόχο περισσότερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση», ανέφερε.

Παρουσιάζοντας το πρόγραμμα της Προεδρίας, είπε ότι δομείται γύρω από πέντε αλληλένδετους πυλώνες.

Ο πρώτος πυλώνας είναι η Αυτονομία μέσω της Ασφάλειας, της Άμυνας και της Ετοιμότητας.

«Ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, σε ευρωπαϊκό έδαφος, κατέδειξε την επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας και της αμυντικής μας ετοιμότητας. Για αναβάθμιση. Βελτίωση. Από τη δική μας γωνιά της Ένωσης, ως το τελευταίο κράτος μέλος που τελεί υπό κατοχή, το διακύβευμα είναι απολύτως σαφές. Η Κύπρος γνωρίζει από πρώτο χέρι τι σημαίνει έλλειψη ασφάλειας» υπογράμμισε.

Είπε ότι η Ουκρανία αγωνίζεται για μια θεμελιώδη αρχή: Ότι η χρήση βίας δεν μπορεί να επαναχαράσσει σύνορα στην Ευρώπη, και αν αυτή η αρχή καταρρεύσει, τότε τα πάντα καθίστανται διαπραγματεύσιμα, είτε στην Ουκρανία, είτε στη Γροιλανδία, είτε οπουδήποτε αλλού.

«Γι’ αυτό οφείλουμε να οικοδομήσουμε μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας, και πρέπει να το πράξουμε τώρα, συμπεριλαμβανομένης και της ενίσχυσης της ασφάλειας στην Αρκτική. Θέλω να είμαι απολύτως σαφής. Στηρίζουμε πλήρως και στεκόμαστε με αλληλεγγύη στο πλευρό της Δανίας και τον λαό της Γροιλανδίας» τόνισε.

«Μια πιο Αυτόνομη Ένωση οφείλει επίσης να είναι σε θέση να προστατεύει τους πολίτες της, τα σύνορά της, τα συμφέροντά της και, τελικά, τις ίδιες τις αξίες της», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας «η ασφάλεια σήμερα απαιτεί μια προσέγγιση 360 μοιρών».

Αφορά, εξήγησε, «την αμυντική ετοιμότητα και την ετοιμότητα να αμυνόμαστε απέναντι σε κάθε μορφή εξαναγκασμού». Αφορά επίσης, πρόσθεσε, τη στρατιωτική κινητικότητα, τη θαλάσσια και υδατική ασφάλεια, την οικονομική ασφάλεια, τη διαχείριση της μετανάστευσης, την κυβερνοανθετικότητα, τη δημοκρατική ανθεκτικότητα και την ετοιμότητα απέναντι σε κρίσεις».

Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «θα εργαστούμε για την ενίσχυση της συνεργασίας ΕΕ - ΝΑΤΟ με τρόπο συμπεριληπτικό, διαφανή και αμοιβαία επωφελή».

Αναφερόμενος στον δεύτερο πυλώνα των προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι αυτός είναι η Αυτονομία μέσω της Ανταγωνιστικότητας.

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει έντονο γεωοικονομικό ανταγωνισμό, πιεσμένες εφοδιαστικές αλυσίδες και ραγδαία τεχνολογική αλλαγή και η απάντησή μας πρέπει να είναι ρεαλιστική, στοχευμένη και βαθιά θεμελιωμένη στην πραγματική οικονομία, σημείωσε ο Πρόεδρος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «πρέπει να καταστήσουμε την Ευρώπη ταχύτερη. Πιο έξυπνη. Πιο απλή».

Πρέπει, σημείωσε, «να προσφέρουμε περισσότερα και με καλύτερο τρόπο στις επιχειρήσεις και στους πολίτες μας». Πρέπει, πρόσθεσε, «να προωθήσουμε μια ατζέντα απλοποίησης που μειώνει το διοικητικό άχθος με ισορροπημένο τρόπο, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας».

Ο Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι «θα εργαστούμε στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ολοκλήρωση βασικών νομοθετικών φακέλων που μειώνουν τη γραφειοκρατία».

«Η ανταγωνιστικότητα όμως δεν αφορά μόνο την άρση εμποδίων. Αφορά και την οικοδόμηση δυνατοτήτων. Η ολοκλήρωση και ενίσχυση της ενιαίας αγοράς και η εμβάθυνση των κεφαλαιαγορών μέσω της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων παραμένουν κεντρικοί στόχοι της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», είπε.

Υποσχέθηκε ότι «θα δώσουμε προτεραιότητα στον εκσυγχρονισμό των βιομηχανιών μας, στην ικανότητα της Ευρώπης να καινοτομεί και να παράγει τις τεχνολογίες του αύριο, προωθώντας παράλληλα την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση».

Ο τρίτος πυλώνας, είπε, είναι Μια Αυτόνομη Ένωση, Ανοικτή στον Κόσμο και η διεύρυνση βρίσκεται στον πυρήνα αυτού του πυλώνα.

"Από την Ουκρανία και τη Μολδαβία μέχρι τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία, η διεύρυνση παραμένει το ισχυρότερο και πιο μετασχηματιστικό γεωπολιτικό εργαλείο της Ένωσης. Είναι πολύ μεγαλύτερο από την ολοκλήρωση ενός χάρτη. Αφορά την ολοκλήρωση ενός οράματος. Ενός οράματος για μια επανενωμένη Ευρώπη, βαθιά θεμελιωμένη στην ειρήνη, τη δημοκρατία, την ασφάλεια και τη σταθερότητα".

Είπε ότι όταν την 1η Μαΐου 2004, η Κύπρος εντάχθηκε στην ΕΕ υπήρχε μια διάχυτη αίσθηση ελπίδας, ότι οι δυνατότητες που άνοιγε η συμμετοχή στην ΕΕ ήταν απεριόριστες.

"Αυτή η υπόσχεση επιβεβαιώθηκε: Η ένταξη στην ΕΕ μεταμόρφωσε τη χώρα, έφερε ευημερία, ασφάλεια και ευκαιρίες», σημείωσε.

Και οι Κύπριοι, πρόσθεσε, «κρατούν ζωντανή την ανεκπλήρωτη υπόσχεση της επανένωσης».

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, «η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν μπορεί να είναι πλήρης όσο ένα κράτος μέλος παραμένει διαιρεμένο και υπό παράνομη κατοχή, όσο Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι δεν απολαμβάνουν τα ίδια θεμελιώδη δικαιώματα με όλους τους άλλους Ευρωπαίους».

«Και γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει όλα τα εργαλεία για τη λύση του Κυπριακό», τόνισε.

Αυτό ακριβώς, επισήμανε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, «καθιστά τη διεύρυνση τόσο ισχυρή, γιατί η Ένωση είναι πάνω απ’ όλα ένα εγχείρημα ειρήνης, πηγή ασφάλειας και σταθερότητας».

«Δεν έχουμε την πολυτέλεια να αφήσουμε να χαθεί η νέα δυναμική της Διεύρυνσης. Πρέπει να καταστήσουμε τη διαδικασία αξιόπιστη. Ανταποκρινόμενοι όταν οι εταίροι μας παράγουν αποτελέσματα», είπε.

Ανέφερε επίσης ότι οι σχέσεις μας με τη Νότια Γειτονία και τον Κόλπο, τη δική μας άμεση γειτονιά, είναι εξίσου στρατηγικής σημασίας. "Το νέο Σύμφωνο για τη Μεσόγειο παρέχει ένα κρίσιμο πλαίσιο συνεργασίας, το οποίο οφείλουμε να ενισχύσουμε με συμπληρωματικές πρωτοβουλίες όπως ο Διάδρομος Ινδίας Μέσης Ανατολής Ευρώπης (IMEC)" ανέφερε.

Ο τέταρτος πυλώνας των προτεραιοτήτων μας είναι μια Ένωση Αξιών, για όλους. "Η προσιτή στέγαση έχει αναδειχθεί σε μία από τις σοβαρότερες κοινωνικές προκλήσεις. Και αυτό σημαίνει ότι η Ένωση οφείλει να δράσει. Η Κύπρος θα δώσει προτεραιότητα στην προώθηση του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Προσιτή Στέγαση, με πλήρη σεβασμό στην αρχή της επικουρικότητας και στις εθνικές αρμοδιότητες" συνέχισε ο Πρόεδρος.

Ανέφερε ότι η Προεδρία θα προωθήσει το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης κατά του Κυβερνοεκφοβισμού καθώς και στην σημασία της Ένωσης Υγείας, λέγοντας ότι «θα εστιάσουμε στη βελτίωση της πρόσβασης και της διαθεσιμότητας φαρμακευτικών προϊόντων, στην ενίσχυση των εφοδιαστικών αλυσίδων υγείας και στη βαθύτερη διασύνδεση των συστημάτων υγείας μας».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε επίσης στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο λέγοντας ότι είναι το σημείο όπου οι προτεραιότητες συναντούν την πραγματικότητα.

"Και πρέπει να καταστεί το μέσο μέσω του οποίου η Ένωση θα φέρει αποτελέσματα στην άμυνα και την ασφάλεια, στην ανταγωνιστικότητα, στη βιωσιμότητα, στην ανθεκτικότητα και στη συνοχή".

«Παραμένουμε δεσμευμένοι να συνεργαστούμε εποικοδομητικά και με διαφάνεια με όλους τους εταίρους και όλα τα θεσμικά όργανα, και ιδίως με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να επιτύχουμε ένα ισορροπημένο, ισχυρό και φιλόδοξο πλαίσιο για το μέλλον της Ένωσης», τόνισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.