Μυστική Υπηρεσία Βρετανίας: Η Ρωσία επιστρατεύει στο στρατό της νεαρούς απαχθέντες Ουκρανούς

Όπως επισημαίνει στην σημερινή της αναφορά η βρετανική υπηρεσία στρατιωτικής κατασκοπείας, επικαλούμενη αξιωματούχους της ουκρανικής κυβέρνησης, η Ρωσία καλεί τους νεαρούς Ουκρανούς μόλις συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας του να υπηρετήσουν στον ρωσικό στρατό, επισημαίνοντας ότι οι περισσότεροι από τους νεαρούς αυτούς είχαν απαχθεί από τα παρανόμως κατεχόμενα εδάφη όταν ήταν ακόμη στην παιδική τους ηλικία.

Παράλληλα αναφέρει, ότι περισσότερα από 19.500 ουκρανόπουλα είχαν μεταφερθεί εξαναγκαστικά ή σταλεί από τις ρωσικές αρχές στη Ρωσία και στην κατεχόμενη Κριμαία, ενώ σύμφωνα με κάποιες πηγές ο συνολικός αριθμός των απαχθέντων παιδιών φθάνει τις 35.000.

Σύμφωνα με την αναφορά, 6.000 Ουκρανόπουλα μεταφέρθηκαν σε «στρατόπεδα επαναδιαπαιδαγώγησης» από τα οποία τα στέλνουν σε στρατιωτικά κέντρα εκπαίδευσης, όταν φθάσουν στην ύστερη εφηβεία.

Η ρωσική ανώτατη ηγεσία, αναφέρεται στην αναφορά, τουλάχιστον εν μέρει «αντιμετωπίζει τα απαχθέντα παιδιά ως δυνητική πηγή τόσο για το τρέχον όσο και για το μελλοντικό προσωπικό του ρωσικού στρατού»

«Η ρωσική ηγεσία πιθανότατα πιστεύει ότι οι πιθανοί θάνατοί τους στον ρωσικό στρατό θα προκαλέσουν ελάχιστη, έως καθόλου, αντίσταση ή διαμαρτυρία της ρωσικής κοινής γνώμης, η οποία στη συντριπτική της πλειοψηφία έχει περιορισμένη, έως καθόλου, γνώση για τις απαγωγές αυτές», προστίθεται στην αναφορά.