Μπορέλ: Υποστηρίζω τον πρωθυπουργό του Λιβάνου - Αναγκαία η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Τον πρωθυπουργό του Λιβάνου υποστήριξε ως προς την έκκλησή του για την άμεση εφαρμογή του ψηφίσματος 1701 του ΟΗΕ με ανάρτησή του στο Χ, ο Ζοζέπ Μπορέλ, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με αφορμή την κρίσιμη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή.

«Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει φτάσει σε κρίσιμο επίπεδο επικινδυνότητας, για την περιοχή και όχι μόνο. Υποστηρίζω την έκκληση του Πρωθυπουργού του Λιβάνου Mikati για την άμεση εφαρμογή του ψηφίσματος 1701 του ΟΗΕ, εκτός από την αναγκαία κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος γενίκευσης του πολέμου», έγραψε χαρακτηριστικά.

The situation in the Middle East has reached a critical level of dangerosity, for the region and beyond.



I support Lebanon PM Mikati call for the immediate application of UNSCR 1701, in addition to the much-needed ceasefire in Gaza, to conjure the risk of a full blown war.