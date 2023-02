Μπορέλ: Οι χώρες να δώσουν όσα πιο πολλά άρματα μάχης μπορούν στην Ουκρανία

Ο κορυφαίος διπλωμάτης της ΕΕ, Ζοσέπ Μπορέλ, προέτρεψε και τις άλλες χώρες να συμπράξουν με τη Γερμανία στην αποστολή αρμάτων μάχης στην Ουκρανία, μετά τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης ότι η Δανία και η Ολλανδία πήραν την απόφαση να παραδώσουν άρματα μάχης Leopard 2 στο Κίεβο.

Μιλώντας στο γερμανικό ραδιόφωνο Phoenix, ο Μπορέλ, ο οποίος είναι επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, δήλωσε πως «οι χώρες πρέπει να παραδώσουν όσο το δυνατόν περισσότερα άρματα μάχης και όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Θα ήταν πολύ απογοητευτικό αν, μετά από τόσο καιρό που έδειχναν με το δάχτυλο τη Γερμανία για το ότι δεν κάνει τίποτα, αυτές οι χώρες δεν ακολουθήσουν τώρα το παράδειγμά της».

Λίγο μετά δημοσίευσε ένα απόσπασμα της ομιλίας του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με το συνοδευτικό μήνυμα:

«Η εισβολή της Ρωσίας ήταν ένα κάλεσμα αφύπνισης και ανέδειξε τη σημασία της κοινής μας πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Η ΕΕ αντέδρασε έντονα και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία. Η Ουκρανία πρέπει να κερδίσει τον πόλεμο για να μπορέσει να κερδίσει την ειρήνη».

