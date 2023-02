Μπορέλ σε Τσαβούσογλου: Η ΕΕ θα συμβάλλει στην ανοικοδόμηση των πληγέντων περιοχών

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

«Η ΕΕ θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες αρωγής και να συμβάλλει στην ανοικοδόμηση» των περιοχών που επλήγησαν από τον σεισμούς, αναφέρει ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ με ανάρτησή του στο Twitter σημειώνοντας ότι εξέφρασε στον κ. Τσαβούσογλου τα ειλικρινή του συλλυπητήρια και την αλληλεγγύη του προς στον τουρκικό λαό.

Spoke on the phone with @MevlutCavusoglu to express my sincerest condolences and solidarity with people of #Türkiye over the devastating earthquakes.



The EU will continue supporting relief efforts and contribute to the reconstruction.